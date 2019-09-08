Gracyanne Barbosa é denunciada por pornografia e se revolta

Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial

Gracyanne Barbosa, 35, usou o Instagram para desabafar. No texto intitulado "Pornografia", a modelo fitness conta que, recentemente, postou um vídeo na rede social sambando na escola de samba União da Ilha e foi notificada como se tivesse divulgando conteúdo impróprio. Revoltada com a "opressão e perseguição" que sofre por suas postagens,, 35, usou o Instagram para. No texto intitulado, a modelo fitness conta que, recentemente, postou um vídeo na rede social sambando na escola de samba União da Ilha e foi notificada como se tivesse divulgando conteúdo impróprio.

"Meu pole dance, que é a conexão feminina da mulher, saúde e esporte, sempre tem sido visto como pornografia. O mais recente e chocante é que hoje, meus amores da comunidade LGBT foram notificados por políticos de que o beijo de amor é classificado como pornografia. Sinceramente? Dá um nó na garganta e eu realmente nem tenho mais o que falar. A narrativa desses fatos já fala por si só", escreveu a morena.

Para a mulher do cantor Belo, 45, o Brasil e o mundo têm problemas emergenciais a serem resolvidos, como por exemplo, as queimadas que estão acontecendo na Amazônia e a falta de atenção dada às escolas e hospitais públicos. Em tom indignado, Barbosa questionou: "e quem está na mira? O que está na mira?".