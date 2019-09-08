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Gracyanne Barbosa é denunciada por pornografia e se revolta

Esposa do cantor Belo foi ao Instagram desabafar sobre um caso de denúncia que acontece contra ela e aproveitou para fazer um balanço das prioridades que o país tem dado a assuntos que são secundários para a bonita; entenda

Publicado em 

08 set 2019 às 15:14

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 15:14

Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Revoltada com a "opressão e perseguição" que sofre por suas postagens, Gracyanne Barbosa, 35, usou o Instagram para desabafar. No texto intitulado "Pornografia", a modelo fitness conta que, recentemente, postou um vídeo na rede social sambando na escola de samba União da Ilha e foi notificada como se tivesse divulgando conteúdo impróprio.
"Meu pole dance, que é a conexão feminina da mulher, saúde e esporte, sempre tem sido visto como pornografia. O mais recente e chocante é que hoje, meus amores da comunidade LGBT foram notificados por políticos de que o beijo de amor é classificado como pornografia. Sinceramente? Dá um nó na garganta e eu realmente nem tenho mais o que falar. A narrativa desses fatos já fala por si só", escreveu a morena.
> Gracyanne Barbosa abaixa calcinha e exibe tatuagem íntima
Para a mulher do cantor Belo, 45, o Brasil e o mundo têm problemas emergenciais a serem resolvidos, como por exemplo, as queimadas que estão acontecendo na Amazônia e a falta de atenção dada às escolas e hospitais públicos. Em tom indignado, Barbosa questionou: "e quem está na mira? O que está na mira?".
Gracyanne finalizou o desabafo desejando amor a quem chama de opressores e, também, àqueles que a admiram. "Aos opressores, amor! Ao meu público, de sambistas, de praticantes de pole e também meus queridos do movimento LGBT, meu amor! Meu apoio! Um beijo imenso no coração de vocês!". 

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gracyanne barbosa Instagram LGBTQIA+ pornografia
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