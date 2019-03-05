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Após alfinetada de Viviane

Gracyanne Barbosa diz que sentiu "ódio no coração" de Viviane Araújo

Viviane teria sido traída por Belo com Gracyanne quando eles ainda eram namorados e as duas decidiram reviver a polêmica neste carnaval

Publicado em 05 de Março de 2019 às 13:55

Publicado em 

05 mar 2019 às 13:55
A musa fitness Gracyanne Barbosa em desfile do Carnaval do Rio de Janeiro, na Sapucaí Crédito: Leo Cordeiro/Reprodução/Instagram @graoficial
Há muito tempo, quando Belo ainda namorava Viviane Araújo, correu solto o boato de que o cantor a teria traído com Gracyanne Barbosa. Agora, as duas decidiram reviver essa polêmica em meio à folia do Rio de Janeiro. 
Viviane começou, dizendo que Gracyanne deveria mesmo torcer por ela. Agora, a musa fitness decidiu responder a rainha de bateria. 
"Já vi outras declarações da Viviane na 'Fazenda', dizendo que eu não fui o pivô da separação dela e do Belo. Eu disse que a admiro porque é verdade e fiquei bem surpresa pelo que ela falou e pelo ódio no coração que eu senti. Isso realmente me chateou, mas respeito a opinião dela. Nem por isso vou deixar de admirá-la, de torcer a favor. Quem está envolvido na história sabe que eu não fui o motivo da separação. A declaração dela ficou muito mal colocada, mas Carnaval é uma festa de alegria, de amor. Não vou deixar de desejar sempre o melhor a ela", disse Gracyanne ao jornal O Dia. 

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