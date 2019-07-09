Gracyanne Barbosa abaixa calcinha e exibe tatuagem íntima

Ostentando um bumbum na nuca, a musa escreveu no post: "Em família. Bumbum na nuca".

Nos comentários, os fãs só souberam rasgar elogios para Gracyanne: "Amo as fotos com a Kira. Duas lindas", disse um. Outra fã comentou: "Linda. Maravilhosa demais". Um seguidor escreveu: "Pode sim mostrar tudo".