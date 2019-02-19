Graciele Lacerda posa de biquíni e exibe corpão: "Estava inchada"

Graciele Lacerda compartilhou com seus fãs o resultado de uma dieta que a fez perder três quilos em 11 dias. A esposa de Zezé Di Camargo mostrou o antes e depois e revelou que está pesando 65 quilos, que ficam distribuídos em 1,67 metro de altura.

"Durante a viagem de férias me joguei e acabei saindo completamente da minha rotina. Quando retornei percebi que meu corpo não estava o mesmo, estava bem inchada. Não deixei me abater e já retornei com a minha alimentação, suplementação e exercícios. Pode não ter muita diferença, mas em 11 dias eliminei 3kg, voltei ao meu peso normal sem inchaço e com meus músculos mais aparentes como vocês podem ver nesse antes e depois", disse.