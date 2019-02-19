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Fez dieta especial

Graciele Lacerda posa de biquíni e exibe corpão: "Estava inchada"

Capixaba se submeteu a dieta especial por 11 dias
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 fev 2019 às 13:20

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 13:20

Graciele Lacerda compartilhou com seus fãs o resultado de uma dieta que a fez perder três quilos em 11 dias. A esposa de Zezé Di Camargo mostrou o antes e depois e revelou que está pesando 65 quilos, que ficam distribuídos em 1,67 metro de altura. 
"Durante a viagem de férias me joguei e acabei saindo completamente da minha rotina. Quando retornei percebi que meu corpo não estava o mesmo, estava bem inchada. Não deixei me abater e já retornei com a minha alimentação, suplementação e exercícios. Pode não ter muita diferença, mas em 11 dias eliminei 3kg, voltei ao meu peso normal sem inchaço e com meus músculos mais aparentes como vocês podem ver nesse antes e depois", disse. 
"Não tem problema a gente sair da rotina de vez em quando, o que não pode acontecer é deixar se acomodar e desanimar. É preciso ter foco, pensar no seu objetivo e não desistir dele", aconselhou.

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