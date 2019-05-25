Gloria Maria nega que pediu para ir ao programa da Maisa Silva

Glória Maria Crédito: Divulgação

Gloria Maria usou as redes sociais para se manifestar sobre recente declaração de Maisa Silva de que a jornalista havia manifestado interesse em participar do programa da apresentadora no SBT.

"Minha linda. Te amo! Mas desculpe. Não pedi para ir no seu programa. Vi na internet que você tinha dito que um dos seus sonhos era me entrevistar. Eu respondi acho que no seu insta que iria amar! Só isso! Sucesso [sic]", escreveu a jornalista em uma publicação da apresentadora.

Uma seguidora da jornalista questionou a forma como Gloria Maria se manifestou nas redes sociais: "Qual a necessidade de comentar aquilo na foto da Maisa? Direct tá aí pra isso. Pra que essa exposição toda da menina? Maisa realmente da um banho de maturidade nos globais."

Em entrevista ao blog de Leo Dias, do UOL, na última segunda (20), Maisa Silva afirmou que a Globo estava vetando pessoas do elenco a irem ao seu programa no SBT. "A Globo está dificultando demais o meu programa. Tenho muito respeito por eles. Tentei Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine, que é minha amiga, e até a Gloria Maria pediu para ir ao meu programa, mas nada foi autorizado ainda."

Dois dias depois, a emissora carioca informou ao blog que Pedro Bial seria liberado para ser entrevistado por Maisa Silva. "Há sim o desejo de Bial e a previsão de ida dele ao programa, mas não há data nem confirmação formalizada ainda. Ele inclusive viajará nos próximos dias", informou a Comunicação da Globo ao blog.