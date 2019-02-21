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Carta para Débora Nascimento

Globo pediu para José Loreto se explicar, diz colunista

Segundo informações de Leo Dias, Globo pediu que nome de Marina Ruy Barbosa não fosse citado nos esclarecimentos; personagem de José Loreto em "O Sétimo Guardião" vai morrer, segundo apresentadora

Publicado em 

21 fev 2019 às 19:54

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 19:54

Crédito: Reprodução/Instagram
A explicação que José Loreto fez em suas redes sociais veio de um pedido da Globo. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, a área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA) da Globo mandou que o ator publicasse um texto na rede social sem citar o nome de Marina Ruy Barbosa. 
Na noite da última quarta (20), José Loreto escreveu um desabafo no Instagram pedindo perdão para sua ex, Débora Nascimento. 
O texto traz no título "Errei sim, manchei o teu nome". 
Procurada por Leo Dias, a emissora emitiu a seguinte nota: "A Globo tem um trabalho regular de apoio ao elenco, disponível para todos e para qualquer assunto que julguem relevante compartilhar".
JOSÉ LORETO VAI MORRER EM "O SÉTIMO GUARDIÃO"
Segundo informações do programa "A Tarde é Sua", de Sônia Abrão, o personagem de José Loreto em "O Sétimo Guardião", da TV Globo, vai morrer. 
A decisão de retirar o global da novela vem depois de toda a polêmica envolvendo seu nome entre sua separação e a suposta traição com Marina Ruy Barbosa. 
De acordo com a apresentadora, esta seria uma alternativa da Globo para tentar apagar o incêndio que o ator gerou com a sua própria separação. 
Informações de "A Tarde é Sua" ainda dão conta de que José Loreto ficará na "geladeira" da Globo até a poeira de toda essa boataria acabar. 
 

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