Globo pediu para José Loreto se explicar, diz colunista

Crédito: Reprodução/Instagram

A explicação que José Loreto fez em suas redes sociais veio de um pedido da Globo.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA) da Globo mandou que o ator publicasse um texto na rede social sem citar o nome de Marina Ruy Barbosa.

Na noite da última quarta (20), José Loreto escreveu um desabafo no Instagram pedindo perdão para sua ex, Débora Nascimento.

O texto traz no título "Errei sim, manchei o teu nome".

Procurada por Leo Dias, a emissora emitiu a seguinte nota: "A Globo tem um trabalho regular de apoio ao elenco, disponível para todos e para qualquer assunto que julguem relevante compartilhar".

JOSÉ LORETO VAI MORRER EM "O SÉTIMO GUARDIÃO"

Segundo informações do programa "A Tarde é Sua", de Sônia Abrão, o personagem de José Loreto em "O Sétimo Guardião", da TV Globo, vai morrer.

A decisão de retirar o global da novela vem depois de toda a polêmica envolvendo seu nome entre sua separação e a suposta traição com Marina Ruy Barbosa.

De acordo com a apresentadora, esta seria uma alternativa da Globo para tentar apagar o incêndio que o ator gerou com a sua própria separação.

Informações de "A Tarde é Sua" ainda dão conta de que José Loreto ficará na "geladeira" da Globo até a poeira de toda essa boataria acabar.