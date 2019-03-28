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Não renovou contrato

Globo anuncia que jornalista Cris Dias deixará emissora

Cristiane é conhecida por apresentar programas como o Globo Esporte e o Esporte Espetacular

Publicado em 28 de Março de 2019 às 12:32

Publicado em 

28 mar 2019 às 12:32
Crédito: Reprodução/Instagram @crisdiass
A Globo anunciou, nesta quarta-feira, 27, que não renovará seu contrato com a jornalista Cris Dias ao término de seu contrato, no próximo mês de junho. Cristiane é conhecida por apresentar programas como o Globo Esporte e o Esporte Espetacular.
Já a partir da manhã de quinta-feira, 28, a parte esportiva do Bom Dia Brasil que tinha Cris Dias à frente, costumeiramente, será apresentado por Carol Barcellos.
Confira nota oficial divulgada pela equipe de comunicação da Globo:
"A Globo e Cris Dias encerrarão seu vínculo de trabalho ao fim do contrato da jornalista, em junho. A partir desta quinta-feira, dia 28, Carol Barcellos apresenta o noticiário esportivo do Bom Dia Brasil, conciliando o posto com suas funções na reportagem."

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