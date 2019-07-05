Giovanna Ewbank diz que sua família tem castelo na Escócia

"A gente tem. Já foi tomado pelo governo, é lógico. Mas a gente tem, temos um brasão e um castelo na Escócia. Nunca fui conhecer, inclusive a Escócia podia levar a gente, né?", diz ela para seu marido,, 37, que a acompanha no vídeo.

Ela revela, por exemplo, que mede 1,66m, e que não namoraria um homem mais baixo que ela -Gagliasso diz medir 1,70 m. Ela também explicou que não é vegetariana, apesar de ter essa fama, dizendo que não come carne vermelha e nem frango, mas que não resiste à comida japonesa.