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Giovanna Ewbank diz que sua família tem castelo na Escócia

"Nunca fui conhecer, inclusive a Escócia podia levar a gente, né?", disse a esposa de Bruno Gagliasso

Publicado em 

05 jul 2019 às 11:12

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 11:12

Giovanna Ewbank, 32, surpreendeu os internautas ao revelar em vídeo publicado nesta terça-feira (2) que sua família tem um castelo na Europa.
"A gente tem. Já foi tomado pelo governo, é lógico. Mas a gente tem, temos um brasão e um castelo na Escócia. Nunca fui conhecer, inclusive a Escócia podia levar a gente, né?", diz ela para seu marido, Bruno Gagliasso, 37, que a acompanha no vídeo. 
Crédito: Thiago Bruno
"Não é um castelo maravilhoso, é um castelo de pedras, tipo um castelo medieval. O Jô Soares conseguiu as fotos", completa.
No vídeo, ela respondem a perguntas indicadas por Gagliasso, mas que vieram de pesquisas do Google.
Ela revela, por exemplo, que mede 1,66m, e que não namoraria um homem mais baixo que ela -Gagliasso diz medir 1,70 m. Ela também explicou que não é vegetariana, apesar de ter essa fama, dizendo que não come carne vermelha e nem frango, mas que não resiste à comida japonesa.
Durante todo o vídeo, ela brinca com o fato de seu marido não saber pronunciar corretamente o seu sobrenome, mesmo após nove anos juntos.

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