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Levou vários pontos

Gaby Amarantos cai no palco após "bate cabelo"

A cantora sofreu uma queda no palco, após fazer um "bate cabelo" durante apresentação que fazia em Belém.

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 15:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 out 2019 às 15:39
Cantora Gaby Amarantos Crédito: Instagram/ @gabyamarantos
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gaby Amarantos, 41, sofreu uma queda no palco, na última sexta-feira (10), após fazer um "bate cabelo" durante apresentação que fazia em Belém. Mesmo batendo a cabeça na quina de um equipamento, ela levantou e retomou o show apesar de estar sangrando. 
"A vibe desse festival estava tão foda que estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que mesmo com a cabeça quebrada eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira, na minha terra, com a galera delirando e cantando tudo junto, foi encaralhação", afirmou. 
Gaby comentou o episódio em sua conta no Instagram, onde revelou que foi hospitalizada após a apresentação. Ela afirmou que foi ao hospital mesmo sem saber da gravidade do seu estado, mas acabou levando vários pontos na cabeça. No sábado (12), no entanto, ela já estava em casa, comendo sua maniçoba, brincou.  A imagem da queda foi compartilhada pela própria cantora em suas redes sociais. "Fui fazer a drag e bater cabelo helicóptero mood Ru Paul quando fiquei tonta e dei de cabeça na quina", explicou ela.
Ver essa foto no Instagram

Amores, já recebi alta e estou em casa. Ontem ao cantar no festival @lambateria fui fazer a drag e bater cabelo helicóptero mood RuPaul quando fiquei tonta e dei de cabeça na quina. A vibe desse festival tava tão foda q estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que mesmo com a cabeça quebrada eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira, na minha terra com a galera delirando e cantando tudo junto, foi encaralhação. Ver o público cantando XANALÁ com toda força fez tudo valer a pena. Quero agradecer @lambateria e @felixrobatto pela estrutura e por esse evento só com artistas paraenses que valoriza o nosso trampo, lavei a alma. OBRIGADO MEUS FÃS FIÉIS, muitos que me acompanham à anos, e os novos que estão sempre chegando é de me fazer chorar. Salve pro meu DJ @djwaldosquash e MC @marcos_maderito na pressão. Saindo de lá fui direto pro hospital pra ser atendida, sem saber a gravidade da porrada. Levei vários pontos e já estou comendo a minha maniçoba e me preparando pra ver a Nazinha passar linda derramando bençãos e mostrando o poder do feminino invadir as ruas de Belém... Quem é do Jurunas meu amor não se amofina!

Uma publicação compartilhada por Gaby Amarantos (@gabyamarantos) em

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