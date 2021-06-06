Gabriela Pugliesi faz procedimento para deixar dentes 'imperfeitos e pontudos'

A influenciadora Gabriela Pugliesi Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielapugliesi

Gabriela Pugliesi, 35, mudou o formato das lentes de contato dos dentes. A influenciadora realizou um procedimento estético para deixá-los mais "imperfeitos e pontudos". O resultado foi divulgado por ela em uma rede social.

"Antes era muito perfeito. Todo reto. Agora é mais imperfeito, mais jovial, pontudo. Mais parecido com o meu dente", diz ela em seu stories do Instagram. Para ela, as lentes de contato tinham dez anos e já a incomodavam. "Hoje em dia gosto de tudo mais natural."

Gabriela Pugliesi mostra resultado dos dentes após procedimento estético Crédito: Reprodução

Pugliesi assumiu recentemente o namoro com o rapper e artista plástico Túlio Dek. No começo do ano, a influenciadora contou ao público que havia se separado de Erasmo Viana, 35, com quem estava desde 2015.

De acordo com ela, houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que pretendia ser mãe sem necessariamente ter um marido.