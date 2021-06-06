Gabriela Pugliesi faz procedimento para deixar dentes 'imperfeitos e pontudos'

Gabriela Pugliesi, 35, mudou o formato das lentes de contato dos dentes. A influenciadora realizou um procedimento estético para deixá-los mais "imperfeitos e pontudos". O resultado foi divulgado por ela em uma rede social.
"Antes era muito perfeito. Todo reto. Agora é mais imperfeito, mais jovial, pontudo. Mais parecido com o meu dente", diz ela em seu stories do Instagram. Para ela, as lentes de contato tinham dez anos e já a incomodavam. "Hoje em dia gosto de tudo mais natural."
Pugliesi assumiu recentemente o namoro com o rapper e artista plástico Túlio Dek. No começo do ano, a influenciadora contou ao público que havia se separado de Erasmo Viana, 35, com quem estava desde 2015.
De acordo com ela, houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que pretendia ser mãe sem necessariamente ter um marido.
Ela afirmou que foram um ano e três meses de tentativas de engravidar de Erasmo, mas o processo não deu certo. No meio dessas tentativas houve uma ruptura. Para Pugliesi, Deus não queria que ela tivesse um filho neste momento.