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Gabriela Pugliesi faz procedimento para deixar dentes 'imperfeitos e pontudos'

Influenciadora mudou o formato das lentes de contato após dez anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 10:22

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 10:22

A influenciadora Gabriela Pugliesi
A influenciadora Gabriela Pugliesi Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielapugliesi
Gabriela Pugliesi, 35, mudou o formato das lentes de contato dos dentes. A influenciadora realizou um procedimento estético para deixá-los mais "imperfeitos e pontudos". O resultado foi divulgado por ela em uma rede social.
"Antes era muito perfeito. Todo reto. Agora é mais imperfeito, mais jovial, pontudo. Mais parecido com o meu dente", diz ela em seu stories do Instagram. Para ela, as lentes de contato tinham dez anos e já a incomodavam. "Hoje em dia gosto de tudo mais natural."
Gabriela Pugliesi mostra resultado dos dentes após procedimento estético
Gabriela Pugliesi mostra resultado dos dentes após procedimento estético Crédito: Reprodução
Pugliesi assumiu recentemente o namoro com o rapper e artista plástico Túlio Dek. No começo do ano, a influenciadora contou ao público que havia se separado de Erasmo Viana, 35, com quem estava desde 2015.
De acordo com ela, houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que pretendia ser mãe sem necessariamente ter um marido.
Ela afirmou que foram um ano e três meses de tentativas de engravidar de Erasmo, mas o processo não deu certo. No meio dessas tentativas houve uma ruptura. Para Pugliesi, Deus não queria que ela tivesse um filho neste momento.

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