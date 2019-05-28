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Gabriel Diniz é 4º da Cavaleiros do Forró a morrer em tragédia

Antes de iniciar a carreira solo, Gabriel Diniz fez parte da Cavaleiros do Forró entre 2010 e 2011

Publicado em 

28 mai 2019 às 10:49

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 10:49

Foto dos integrantes da Cavaleiros do Forró; Gabriel Diniz é terceiro, da esquerda para a direita Crédito: Divulgação/Cavaleiros do Forró
O cantor Gabriel Diniz, 28, morto nesta segunda-feira (27) em um acidente aéreo, é o terceiro ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró a perder a vida de forma trágica. Os cantores Eliza Clívia e José Inácio Alexandre da Silva morreram em acidentes de trânsito. Além dos três, o guitarrista Edivan Paulo da Silva também foi vítima fatal de um acidente.
> "Falavam em casar", diz pai de Gabriel Diniz sobre noiva
Em 2017, a cantora paraibana Eliza Clívia, 37, que esteve à frente do vocal do grupo de 2003 a 2013, morreu em uma colisão de carro em uma rua no centro de Aracaju, em Sergipe. Ela estava no veículo com o marido, o baterista Sérgio Ramos, e outras três pessoas, quando o veículo foi atingido por um ônibus. Ramos também morreu. As outras pessoas foram encaminhadas para um hospital da cidade.
> Produção abre o jogo sobre suposta gravidez da noiva de Gabriel Diniz
Anos antes, em 2004, o vocalista José Inácio Alexandre da Silva e o guitarrista Edivan Paulo da Silva, da Cavaleiros do Forró, foram vítimas fatais em uma colisão entre dois ônibus em Pernambuco -um deles transportava integrantes da banda. No acidente, quatro pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. 
> Último show de Gabriel Diniz, de "Jenifer", no ES foi há dois meses
Antes de iniciar a carreira solo, Gabriel Diniz fez parte da Cavaleiros do Forró entre 2010 e 2011. O cantor morreu após o avião em que estava cair na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia. 
No perfil oficial do Cavaleiros do Forró no Instagram, o grupo lamentou a morte do artista: "Para sempre lembraremos de sua luz, alegria e irreverência".O velório do cantor será realizado nesta terça-feira (28) no ginásio Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, cidade onde ele cresceu. O horário ainda não foi confirmado, segundo a assessoria, porque ainda é  esperado a liberação oficial do corpo. O enterro será no cemitério Parque das Acácias. Os dois serão abertos ao público.
Gabriel Diniz, do hit "Jenifer", estava indo se encontrar com a namorada e a família em Maceió (AL). Ele namorava com Karoline Calheiros há cerca de dois anos e iria comemorar o aniversário dela, que faz 25 anos nesta segunda (27). 

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