Gabriel Diniz é 4º da Cavaleiros do Forró a morrer em tragédia

Foto dos integrantes da Cavaleiros do Forró; Gabriel Diniz é terceiro, da esquerda para a direita Crédito: Divulgação/Cavaleiros do Forró

Gabriel Diniz, 28, morto nesta segunda-feira (27) em um acidente aéreo, é o terceiro ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró a perder a vida de forma trágica. Os cantores Eliza Clívia e José Inácio Alexandre da Silva morreram em acidentes de trânsito. Além dos três, o guitarrista Edivan Paulo da Silva também foi vítima fatal de um acidente. O cantor, 28, morto nesta segunda-feira (27) em um acidente aéreo, é o terceiro ex-vocalista da bandaa perder a vida de forma trágica. Os cantoresmorreram em. Além dos três, o guitarristatambém foi vítima fatal de um acidente.

Em 2017, a cantora paraibana Eliza Clívia, 37, que esteve à frente do vocal do grupo de 2003 a 2013, morreu em uma colisão de carro em uma rua no centro de Aracaju, em Sergipe. Ela estava no veículo com o marido, o baterista Sérgio Ramos, e outras três pessoas, quando o veículo foi atingido por um ônibus. Ramos também morreu. As outras pessoas foram encaminhadas para um hospital da cidade.

Anos antes, em 2004, o vocalista José Inácio Alexandre da Silva e o guitarrista Edivan Paulo da Silva, da Cavaleiros do Forró, foram vítimas fatais em uma colisão entre dois ônibus em Pernambuco -um deles transportava integrantes da banda. No acidente, quatro pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas.

Antes de iniciar a carreira solo, Gabriel Diniz fez parte da Cavaleiros do Forró entre 2010 e 2011. O cantor morreu após o avião em que estava cair na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia.

No perfil oficial do Cavaleiros do Forró no Instagram, o grupo lamentou a morte do artista: "Para sempre lembraremos de sua luz, alegria e irreverência".O velório do cantor será realizado nesta terça-feira (28) no ginásio Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa, cidade onde ele cresceu. O horário ainda não foi confirmado, segundo a assessoria, porque ainda é esperado a liberação oficial do corpo. O enterro será no cemitério Parque das Acácias. Os dois serão abertos ao público.