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Em pratos limpos

Funkeira abre o jogo sobre Anitta após boatos de romance

MC Rebecca foi às redes sociais para esclarecer a boataria envolvendo seu nome e o de Anitta

Publicado em 

05 mai 2019 às 18:35

Publicado em 05 de Maio de 2019 às 18:35

Crédito: Reprodução/Instagram
MC Rebecca teve que ir às suas próprias redes sociais para esclarecer uma onda de boataria que envolveu ela e a colega Anitta. As informações davam conta de que as duas estariam vivendo um romance
A musa, segundo informações da revista Contigo!, não gostou de ver o seu nome envolvido no suposto affair e esclareceu toda a situação: "A gente não está ficando, a gente não está se relacionando. Eu sou muito fã dela, sempre quis ver um show e foi isso o que aconteceu. Agora eu entendo realmente o que os artistas estão passando e passam por outras pessoas espalhando mentira. Isso chega ser até vergonhoso. Parem de comentar isso". 
A funkeira ainda detalhou como foi
o dia em que as duas se encontraram
: "Deixa eu deixar uma coisa bem claro aqui. Eu sempre fui fã da Anitta, sempre foi um sonho meu assistir a um show dela e foi o dia que deu para ir. Nós temos um amigo em comum e eu consegui ir no show dela. Foi incrível, maravilhoso, vocês tem que assistir. E estão espelhando uma coisa que não é verdade". 

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