Funkeira abre o jogo sobre Anitta após boatos de romance

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MC Rebecca teve que ir às suas próprias redes sociais para esclarecer uma onda de boataria que envolveu ela e a colega Anitta. As informações davam conta de que as duas estariam vivendo um romance. teve que ir às suas próprias redes sociais para esclarecer uma onda de boataria que envolveu ela e a colega. As informações davam conta de que as duas estariam vivendo um

A musa, segundo informações da revista Contigo!, não gostou de ver o seu nome envolvido no suposto affair e esclareceu toda a situação: "A gente não está ficando, a gente não está se relacionando. Eu sou muito fã dela, sempre quis ver um show e foi isso o que aconteceu. Agora eu entendo realmente o que os artistas estão passando e passam por outras pessoas espalhando mentira. Isso chega ser até vergonhoso. Parem de comentar isso".

A funkeira ainda detalhou como foi

o dia em que as duas se encontraram