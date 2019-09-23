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Fotos: Mamma Bruschetta faz 70 anos com namorado de 23: "Alegria"

Desde março, Mamma mantém um relacionamento o ator e universitário Lucas Feitosa
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

23 set 2019 às 06:33

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 06:33

Mamma Bruschetta celebrou 70 anos de idade no último fim de semana. Na data, a bonita passou o "parabéns pra você" acompanhada, já que está namorado desde março deste ano. O sortudo é o ator e universitário Lucas Feitosa, de 23 anos, segundo informações da revista Quem. 
Ao TV Fama, a apresentadora comentou sobre a nova idade: "Todo ano tem um pouquinho mais. Eu vivi bem, às vezes sofrido, às vezes menos. Mas vivi bem, conheci gente fantástica, fiz bons amigos. É uma alegria, 70 anos não é nada para mim. Eu tenho mais 70 na frente". 
Mamma ainda se derreteu ao ouvir uma declaração do amado, que disse: "Quanto mais o tempo passa, vai ficando melhor". Ela retrucou: "Ele é um doce". 
Em stories gravados no Instagram do gatinho, Mamma surge estourando uma garrafa de Cereser ao lado de inúmeros amigos. 
Crédito: Reprodução/Instagram
Crédito: Reprodução/Instagram
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Crédito: Reprodução/Instagram

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