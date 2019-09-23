Fotos: Mamma Bruschetta faz 70 anos com namorado de 23: "Alegria"

celebrou 70 anos de idade no último fim de semana. Na data, a bonita passou o "parabéns pra você" acompanhada, já que está namorado desde março deste ano. O sortudo é o ator e universitário, de 23 anos, segundo informações da revista Quem.

Ao TV Fama, a apresentadora comentou sobre a nova idade: "Todo ano tem um pouquinho mais. Eu vivi bem, às vezes sofrido, às vezes menos. Mas vivi bem, conheci gente fantástica, fiz bons amigos. É uma alegria, 70 anos não é nada para mim. Eu tenho mais 70 na frente".