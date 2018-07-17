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"Ele rompeu comigo"

'Foto com Adriano Imperador atrapalhou minha carreira', diz blogueira

Prima de Patrícia Poeta revela o constrangimento que passou na época que a confundiram como a namorada do jogador

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 12:27
Bruna Corrêa e Adriano Imperador Crédito: Arquivo pessoal
A blogueira fitness Bruna Corrêa ficou famosa depois de postar uma foto onde uma transformação corporal chocou seus seguidores. O factoide a fez conquistar quase 50 mil seguidores por começar a dividir os detalhes da sua rotina fitness. "Sofri muito bullying e me falavam coisas que me chateavam, conta.
Prima da jornalista Patricia Poeta, Bruna desabafou durante entrevista sobre os anseios de ter iniciado sua carreira de influencer com uma foto com o jogador Adriano Imperador há alguns anos. Sua foto foi vazada nas redes sociais e em sites de fofocas, causando um grande alvoroço na mídia nacional. "Foi uma foto de fã, mas os sites atribuíram para um relacionamento. Fiquei muito envergonhada, pois tinha um relacionamento na época. Ele rompeu comigo e fiquei muito constrangida", conta.
Blogueira fitness Bruna Corrêa Crédito: Divulgação/CO Assessoria
Nesse período a musa não cogitava trabalhar como modelo e influencer, pois tinha apenas 20 anos e estava se formando na faculdade de Direito. Convidada para figurar a capa da Sexy na época, ela finaliza: "Nunca usaria esse tipo de fama para me promover".

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