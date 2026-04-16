Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series

Victor Pignaton, atleta capixaba e de apenas 15 anos, estreou com vitória, nesta quarta-feira, no Roland Garros Junior Series, torneio entre atletas da América do Sul e do México, que vale uma vaga para o campeão na chave juvenil do Aberto da França, o Grand Slam do saibro, que ocorre no final de maio.





Pignaton, atual 397º do mundo, havia perdido o primeiro set por 5/7 e vencia o segundo por 3/1 quando o rival peruano Diego Pajares, 243º colocado, desistiu com dores nas costas.





"Eu estava jogando muito bem bem no começo do jogo, depois do 5 a 2 pra mim, me desorganizei bastante. No 5 a 5 o menino passou a sentir as costas, eu acabei vacilando, perdi o set, mas larguei bem no segundo e ele acabou desistindo no 3 a 1", disse Pignaton que enfrenta o venezuelano Ignacio De Armas nesta quinta-feira em jogo pela segunda rodada.





O Roland Garros Junior Series é jogado em São Paulo e a experiência no Brasil está sendo inédita para o atleta natural de Vitória (ES), que mora nos Estados Unidos: "Foi muito legal, deu pra ver muitos amigos do torneio, alguns amigos que vieram para ver o jogo", apontou.





O campeão do grupo avança às semifinais e o campeão geral do torneio se garante na chave juvenil de Roland Garros, no final de maio.