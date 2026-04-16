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Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series

Victor Pignaton, de 15 anos, derrotou peruano Diego Pajares

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 02:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2026 às 02:01
Victor Pignaton
Marcelo Zambrana/FFT

Victor Pignaton, atleta capixaba e de apenas 15 anos, estreou com vitória, nesta quarta-feira, no Roland Garros Junior Series, torneio entre atletas da América do Sul e do México, que vale uma vaga para o campeão na chave juvenil do Aberto da França, o Grand Slam do saibro, que ocorre no final de maio.


Pignaton, atual 397º do mundo, havia perdido o primeiro set por 5/7 e vencia o segundo por 3/1 quando o rival peruano Diego Pajares, 243º colocado, desistiu com dores nas costas.


"Eu estava jogando muito bem bem no começo do jogo, depois do 5 a 2 pra mim,  me desorganizei bastante. No 5 a 5 o menino passou a sentir as costas, eu acabei vacilando, perdi o set, mas larguei bem no segundo e ele acabou desistindo no 3 a 1", disse Pignaton que enfrenta o venezuelano Ignacio De Armas nesta quinta-feira em jogo pela segunda rodada.


O Roland Garros Junior Series é jogado em São Paulo e a experiência no Brasil está sendo inédita para o atleta natural de Vitória (ES), que mora nos Estados Unidos: "Foi muito legal, deu pra ver muitos amigos do torneio, alguns amigos que vieram para ver o jogo", apontou.


O campeão do grupo avança às semifinais e o campeão geral do torneio se garante na chave juvenil de Roland Garros, no final de maio.

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