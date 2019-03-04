Foliões provocam Bruna Marquezine com "surubão de Noronha" em Salvador

Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine

Tudo que envolve a separação de José Loreto e Débora Nascimento continua ecoando pelos quatro cantos do Brasil. Mesmo em tempos de carnaval, o cenário não seria diferente. E quem acabou pagando o pato, desta vez, foi Bruna Marquezine, que foi hostilizada no Carnaval de Salvador, segundo informações do colunista Leo Dias.

Ela foi vítima de comentários de foliões, que a chamavam de "falsa", por exemplo.

Além disso, o público gritava sem parar, de acordo com Leo Dias, "Noronha, Noronha", em alusão ao famoso "Surubão de Noronha" ao qual estaria envolvida a ex de Neymar.