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Foliões provocam Bruna Marquezine com "surubão de Noronha" em Salvador

Segundo informações do colunista Leo Dias, a global foi chamada de "falsa", foliões decidiram provocá-la com o "surubão de Noronha" e até gritando o nome de Marina Ruy Barbosa no Carnaval de Salvador; episódio repercute divórcio de Loreto e Débora Nascimento

Publicado em 04 de Março de 2019 às 18:17

Publicado em 

04 mar 2019 às 18:17
Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Tudo que envolve a separação de José Loreto e Débora Nascimento continua ecoando pelos quatro cantos do Brasil. Mesmo em tempos de carnaval, o cenário não seria diferente. E quem acabou pagando o pato, desta vez, foi Bruna Marquezine, que foi hostilizada no Carnaval de Salvador, segundo informações do colunista Leo Dias. 
Ela foi vítima de comentários de foliões, que a chamavam de "falsa", por exemplo. 
Além disso, o público gritava sem parar, de acordo com Leo Dias, "Noronha, Noronha", em alusão ao famoso "Surubão de Noronha" ao qual estaria envolvida a ex de Neymar. 
Visivelmente sem graça, Marquezine fingiu que não estava entendendo o que estava acontecendo mas, ainda assim, os foliões decidiram então provocá-la começando a gritar o nome de Marina Ruy Barbosa. 

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