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Flordelis completa 30 dias presa e namorado diz que amor continua

Declaração de Allan Soares foi feita ao jornal "Extra"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2021 às 10:11

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 10:11

Allan Soares e Flordelis
Allan Soares e Flordelis Crédito: Reprodução/Instagram
A pastora Flordelis dos Santos de Souza, 60, completa um mês presa na penitenciária Talavera Bruce, no Rio, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Enquanto aguarda o julgamento de um habeas corpus pedindo a revogação da prisão preventiva, a cantora e ex-deputada segue recebendo o carinho do namorado, o produtor Allan Soares.
Em entrevista ao jornal Extra, o rapaz - 35 anos mais jovem que Flordelis - conta que o namoro continua e ainda se declarou: "É amor".
De acordo com a publicação, Allan compartilha em seu perfil publicações de apoio à Flordelis. Em uma das ocasiões, o jovem postou um trecho de uma canção da amada, com dizeres como "A realidade é dura".
Na cadeia, Flordelis foca na leitura de livros religiosos e de Ciência Política, graduação que fazia antes de ser presa, garante a advogada Janira Rocha ao Extra. Além disso, ela participa de pequenos cultos com outras detentas.
O produtor conheceu a ex-deputada há pelo menos três anos. Em 2018, o jovem posou ao lado de Flordelis e o, então, marido dela, Anderson, durante uma visita deles a Macaé.

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