Flordelis completa 30 dias presa e namorado diz que amor continua

Allan Soares e Flordelis Crédito: Reprodução/Instagram

A pastora Flordelis dos Santos de Souza, 60, completa um mês presa na penitenciária Talavera Bruce, no Rio, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Enquanto aguarda o julgamento de um habeas corpus pedindo a revogação da prisão preventiva, a cantora e ex-deputada segue recebendo o carinho do namorado, o produtor Allan Soares.

Em entrevista ao jornal Extra, o rapaz - 35 anos mais jovem que Flordelis - conta que o namoro continua e ainda se declarou: "É amor".

De acordo com a publicação, Allan compartilha em seu perfil publicações de apoio à Flordelis. Em uma das ocasiões, o jovem postou um trecho de uma canção da amada, com dizeres como "A realidade é dura".

Na cadeia, Flordelis foca na leitura de livros religiosos e de Ciência Política, graduação que fazia antes de ser presa, garante a advogada Janira Rocha ao Extra. Além disso, ela participa de pequenos cultos com outras detentas.