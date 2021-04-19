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João Pedro Cruz

Flavia Pavanelli publica foto com empresário e rebate críticas

A influenciadora e atriz Flavia Pavanelli, 23, anunciou namoro com o empresário João Pedro Cruz, conhecido como Pepe, no último sábado (17). "Não sei explicar como você me faz bem", escreveu ela em seus Stories do Instagram

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 10:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 10:04
A influenciadora Flávia Pavanelli
A influenciadora Flávia Pavanelli assumiu namoro com empresário Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli
A influenciadora e atriz Flavia Pavanelli, 23, anunciou namoro com o empresário João Pedro Cruz, conhecido como Pepe, no último sábado (17). "Não sei explicar como você me faz bem", escreveu ela em seus Stories do Instagram.
Pepe e Pavanelli já tiveram um affair enquanto a atriz estava separada de Junior Mendonza, seu ex-noivo, com quem esteve junto em uma breve reconciliação no começo deste ano. O atual namorado da influenciadora é herdeiro de Gilson Gomes da Cruz, um importante empresário de Brasília.
O registro rendeu muitas críticas a Pavanelli. Internautas apontavam que a influenciadora já teve muitos namorados e superou rápido demais sua relação com o ex-noivo. Ela rebateu as críticas e refletiu nos comentários do Instagram: "Normal homem seguir em frente, mulher não".
A atriz estará no elenco de "Carnaval", novo filme da Netflix. Ao lado de GKay, 28 o filme contará com nomes como Giovana Cordeiro, Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael e Jean Pedro no elenco. A trama foi anunciada pelo streaming na última semana pelas redes sociais.
Ainda não foram divulgadas mais informações, mas a história irá girar em torno do universo dos influenciadores. A protagonista do filme é Nina, interpretada por Giovana Cordeiro que esteve em "Verão 90" (Globo, 2019), uma jovem que faz sucesso na Internet.
Nina vê seu mundo de cabeça para baixo quando um vídeo de seu namorado a traindo se torna viral. Para recuperar-se, a influenciadora usa seus contatos para viajar com tudo pago para Salvador no Carnaval, e convida suas três melhores amigas, vividas por Gkay, Samya Pascotto e Bruna Inocencio.

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