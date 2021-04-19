Flavia Pavanelli publica foto com empresário e rebate críticas

A influenciadora Flávia Pavanelli assumiu namoro com empresário Crédito: Reprodução/Instagram @flaviapavanelli

A influenciadora e atriz Flavia Pavanelli, 23, anunciou namoro com o empresário João Pedro Cruz, conhecido como Pepe, no último sábado (17). "Não sei explicar como você me faz bem", escreveu ela em seus Stories do Instagram.

Pepe e Pavanelli já tiveram um affair enquanto a atriz estava separada de Junior Mendonza, seu ex-noivo, com quem esteve junto em uma breve reconciliação no começo deste ano. O atual namorado da influenciadora é herdeiro de Gilson Gomes da Cruz, um importante empresário de Brasília.

O registro rendeu muitas críticas a Pavanelli. Internautas apontavam que a influenciadora já teve muitos namorados e superou rápido demais sua relação com o ex-noivo. Ela rebateu as críticas e refletiu nos comentários do Instagram: "Normal homem seguir em frente, mulher não".

A atriz estará no elenco de "Carnaval", novo filme da Netflix. Ao lado de GKay, 28 o filme contará com nomes como Giovana Cordeiro, Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael e Jean Pedro no elenco. A trama foi anunciada pelo streaming na última semana pelas redes sociais.

Ainda não foram divulgadas mais informações, mas a história irá girar em torno do universo dos influenciadores. A protagonista do filme é Nina, interpretada por Giovana Cordeiro que esteve em "Verão 90" (Globo, 2019), uma jovem que faz sucesso na Internet.