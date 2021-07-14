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Romance

Filhos de Eddie Murphy e Martin Lawrence assumem namoro

Jasmin Laurence, 25 anos, revelou nas redes sociais que está namorando Eric Murphy, 32 anos, filho mais velho do ator Eddie Murphy
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2021 às 07:50

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 07:50

A jovem de 25 anos revelou o romance nas redes sociais Crédito: Instagram/@jasmin_lawrence
A filha do comediante Martin Lawrence, 56, Jasmin Laurence, 25, revelou nas redes sociais que está namorando Eric Murphy, 32, filho mais velho do ator Eddie Murphy, 60. A publicação foi feita em comemoração ao aniversário de Eric, no último domingo (11).
"Feliz aniversário, meu amor! Eu sou incrivelmente abençoada em conhecê-lo, amá-lo e tê-lo ao meu lado. Um brinde a muitas outras bênçãos, risadas e lindas memórias! Eu te amo muito!", escreveu a filha mais velha de Lawrence.
Murphy e Lawrence trabalharam juntos em filmes como "Até Que a Fuga Nos Separe" (1999) e "O Príncipe das Mulheres" (1991). Jasmin é a primogênita de Lawrence, fruto de seu casamento com sua ex-mulher, Patricia Southall. Ele tem mais duas filhas, Iyanna e Amara, filhas Shamicka Gibbs, também ex do ator.
Já Eric é o filho mais velho de 10 irmãos, ele é fruto do relacionamento de Murphy com Paulette McNeely. O ator possui filhos também com Nicole Murphy, com quem foi casado de 1993 a 2006, Tamara Hood e Melanie Brown.
Eric Murphy e Jasmin Lawrence se empenham em seguir carreira no entretenimento, assim como seus pais. Jasmin este no filme "Bad Boys para Sempre" (2020), estrelado por seu pai e Will Smith, 52. Eric passou a investir na carreira de roteirista e dublador.

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