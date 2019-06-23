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Acidente

Filho mais velho de Luciano Huck e Angélica é internado no RJ

De acordo com o jornal O Globo, ele sofreu um acidente durante um passeio de lancha com a família, no sábado, 22, em Ilha Grande

Publicado em 23 de Junho de 2019 às 12:26

Publicado em 

23 jun 2019 às 12:26
Benício, Angélica e Luciano Crédito: Reprodução/Instagram
O filho mais velho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Joaquim, de 14 anos, está internado desde a madrugada deste domingo (23), no hospital Copa Star, da Rede D'or, em Copacabana, no Rio de Janeiro.
De acordo com o jornal O Globo, o adolescente sofreu um acidente durante um passeio de lancha com a família, no sábado, 22, em Ilha Grande.
Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. Na tarde de sábado (22), Luciano publicou no Instagram uma série de vídeos sobre o passeio de lancha com os filhos Joaquim, Benício e Eva.

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