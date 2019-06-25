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Benício

Filho de Luciano Huck deixa hospital e será reavaliado nos próximos dias

De acordo com o boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (25), Benício apresentou rápida recuperação depois de uma cirurgia no crânio que teve de ser submetido

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 19:06

Publicado em 

25 jun 2019 às 19:06
Luciano Huck e Benicio em foto postada pelo apresentado Crédito: Reprodução/Redes Sociais Luciano Huck
Benício Huck, 11, filho do meio dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, recebeu alta do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após ficar hospitalizado durante quatro dias depois de acidente de lancha que sofreu no último sábado (22).
De acordo com o boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (25), Benício apresentou rápida recuperação depois de uma cirurgia no crânio que teve de ser submetido.
A recuperação continuará em casa, ao lado da família, e o estado de saúde do pequeno será reavaliado pelos médicos nos próximos dias.
O garoto foi internado no último sábado (22) após sofrer um acidente durante um passeio de lancha com a família em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, ele praticava wakebord –esporte em que fica sobre uma prancha e é puxado pela lancha– quando desequilibrou-se e chocou a cabeça na prancha.
Com o choque, houve um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, o que fez os médicos optarem por uma craniotomia (abertura cirúrgica do crânio), realizada na madrugada de domingo (23).
Nesta segunda, Benício passou por um "exame de ressonância magnética, que demonstrou evolução satisfatória do trauma", afirmou o hospital, em nota. Com isso, ele deixou a UTI e foi levado para um quarto comum. Não foi informado, no entanto, quando o menino poderá deixar a unidade.
Além de Benício, ele e Angélica são também pais de Joaquim, 13, e Eva, 6. O wakebord tem se tornado popular entre atletas de outras modalidades no Brasil. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e o bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina estão entre os adeptos.

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