Filho de Hebe Camargo revela lado violento do padrasto

Dona do sofá mais famoso e disputado da televisão brasileira, Hebe Camargo tem os detalhes de seus 83 anos de vida relatados na biografia escrita por Artur Xexéo e que será laçada em maio. Além de casos curiosos da carreira, encerrada em 2012 após ela morrer em decorrência de um câncer, o livro fala da intimidade. Num trecho, o filho único da apresentadora, Marcello Capuano, recorda como era o relacionamento da mãe com Lélio Ravagnani, seu último marido e com quem ela foi casada por 29 anos.

No começo, a nossa relação era boa. Ele me tratava muito bem. Nunca pus empecilho algum ao relacionamento dos dois. Depois, não ficou boa por causa do excessos de bebida. Havia muita gritaria e discussão na nossa casa. Ele era extremamente ciumento. Voltava alterado das noitadas e brigava com a minha mãe por causa de ciúmes. Insinuava que ela tinha dado muita atenção a alguém ou reclamava que alguém tinha dado muita atenção a ela. Eram madrugadas de confusão. E ele ficava violento. Teve uma noite em que minha mãe se trancou no quarto, e ele derrubou a porta dando murro. Com 17 anos, depois de uma dessas brigas, eu tive uma crise e quis sair de casa. Não suportava mais vê-lo tratando mal a minha mãe. Mas ela ficou do lado dele... Dois dias depois de uma briga, eles já estavam vivendo o maior dos amores, revelou Marcello Capuano, fruto do casamento da apresentadora com Décio Capuano.