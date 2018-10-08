Filho de Alexandre Frota desabafa após eleição e ator contra-ataca

Alexandre Frota se elegeu deputado federal por São Paulo, neste domingo (7). Porém, a vitória não foi muito comemorada por seu filho. Mayã Gondim Frota de Andrade, fruto de um relacionamento entre o ex-ator e a personal trainner, Samantha Gondim, de Brasília, foi ao Twitter e postou vários ataques ao pai.
"Eu sou filho de um ex ator pornô, viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, não sei, escreveu. Na sequência, Mayã ainda compartilhou uma imagem mostrando que é bloqueado por Alexandre Frota nas redes sociais.
Após as publicações, o agora deputado decidiu contra-atacar. Não é fake. O Mayã resolveu me atacar com esse post, achando que vou ficar perturbado. Com 18 anos na cara, prestes a fazer 19, faz parte dessa geração revoltadinha. Mayã Frota, vou te responder aqui, você realmente é o meu filho tanto que te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA, mas você é filho de um ex-ator da Globo, pois quando nasceu eu era um dos galãs da época na TV Globo eu estava em Malhação, publico no Facebook.
Não se preocupe em ser filho de um ex ator pornô eu era da Globo, o pornô veio depois, apesar da Globo ser a putaria total. O PORNÔ veio quando você tinha 4 anos de idade, e com o dinheiro do pornô, não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô, acrescentou.
Frota ainda falou sobre a fase das drogas. Quanto a ser ex-dependente químico viciado em cocaína, fui sim, nunca escondi de ninguém e jamais esquecerei, foi uma fase dificil da minha vida , triste, mas superei e me recuperei, garante.
O ex-ator ainda sugere que a mãe de Mayã era usuária de drogas. Na época em que ficaram juntos, Samantha era menor de idade.
Não sei se você sabe de tudo, mas quando foi concebido em um quarto de hotel em Brasilia, eu e sua mãe, uma bar tender na época, que conheci e na mesma noite saiu comigo para uma noitada, já havíamos enchido a cara na festa e resolvemos ir para o hotel. No hotel estávamos bebendo cheirando, fumando e fazendo sexo, ambos bem loucos. Eu e ela ok, descreve.
Sei que é dificil para você entender, mas precisamos deixar claro a verdade. E é na loucura que cometemos loucuras. Detalhe: sempre fui contra o aborto como sou até hoje, e nunca quis abortar você, não sei o que Samantha te falou. O estranho é só agora você questionar isso, depois da minha vitória. Você teve 18 anos para me perguntar e só agora aparece ?, continuou Frota.
Atacado nas redes por eleitores
Após o desabafo sobre o pai e a história de sua vida, Mayã foi duramente atacado por eleitores de Alexandre Frota. Hoje o garoto vive na Antuérpia, na Bélgica, com a mãe e a nova família.
Procurado pelo EXTRA, Mayã disse que só irá se pronunciar através de seus advogados no Brasil. Alexandre Frota não respondeu à equipe.