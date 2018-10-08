Filho de Alexandre Frota desabafa após eleição e ator contra-ataca

Mayã frota, aos 18 anos, atacou o pai, Alexandre Frota, após resultado das urnas Crédito: Reprodução Instagram

Alexandre Frota se elegeu deputado federal por São Paulo, neste domingo (7). Porém, a vitória não foi muito comemorada por seu filho. Mayã Gondim Frota de Andrade, fruto de um relacionamento entre o ex-ator e a personal trainner, Samantha Gondim, de Brasília, foi ao Twitter e postou vários ataques ao pai.

"Eu sou filho de um ex ator pornô, viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, não sei, escreveu. Na sequência, Mayã ainda compartilhou uma imagem mostrando que é bloqueado por Alexandre Frota nas redes sociais.









Após as publicações, o agora deputado decidiu contra-atacar. Não é fake. O Mayã resolveu me atacar com esse post, achando que vou ficar perturbado. Com 18 anos na cara, prestes a fazer 19, faz parte dessa geração revoltadinha. Mayã Frota, vou te responder aqui, você realmente é o meu filho tanto que te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA, mas você é filho de um ex-ator da Globo, pois quando nasceu eu era um dos galãs da época na TV Globo eu estava em Malhação, publico no Facebook.

Não se preocupe em ser filho de um ex ator pornô eu era da Globo, o pornô veio depois, apesar da Globo ser a putaria total. O PORNÔ veio quando você tinha 4 anos de idade, e com o dinheiro do pornô, não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô, acrescentou.

Frota ainda falou sobre a fase das drogas. Quanto a ser ex-dependente químico viciado em cocaína, fui sim, nunca escondi de ninguém e jamais esquecerei, foi uma fase dificil da minha vida , triste, mas superei e me recuperei, garante.

O ex-ator ainda sugere que a mãe de Mayã era usuária de drogas. Na época em que ficaram juntos, Samantha era menor de idade.

Não sei se você sabe de tudo, mas quando foi concebido em um quarto de hotel em Brasilia, eu e sua mãe, uma bar tender na época, que conheci e na mesma noite saiu comigo para uma noitada, já havíamos enchido a cara na festa e resolvemos ir para o hotel. No hotel estávamos bebendo cheirando, fumando e fazendo sexo, ambos bem loucos. Eu e ela ok, descreve.

Sei que é dificil para você entender, mas precisamos deixar claro a verdade. E é na loucura que cometemos loucuras. Detalhe: sempre fui contra o aborto como sou até hoje, e nunca quis abortar você, não sei o que Samantha te falou. O estranho é só agora você questionar isso, depois da minha vitória. Você teve 18 anos para me perguntar e só agora aparece ?, continuou Frota.

Atacado nas redes por eleitores

Após o desabafo sobre o pai e a história de sua vida, Mayã foi duramente atacado por eleitores de Alexandre Frota. Hoje o garoto vive na Antuérpia, na Bélgica, com a mãe e a nova família.