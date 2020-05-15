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Filha de Lilia Cabral ajudará alunos da rede pública em literatura na quarentena

Formada em Letras, Giulia Bertolli se disponibilizou para tirar dúvidas de estudantes que estão sem aulas online e estudando para o Enem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 11:11

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 11:11

A atriz Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli, que atua em 'Malhação - Toda Forma de Amar'
A atriz Lilia Cabral e a filha Giulia Bertolli, que atua em 'Malhação - Toda Forma de Amar' Crédito: Instagram/@lilia_cabral
Giulia Bertolli, filha da atriz Lilia Cabral, emocionou a mãe nesta quinta-feira, 14, ao oferecer para tirar dúvidas de literatura para alunos da rede pública do 3º ano do ensino médio.
Formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, a jovem está priorizando estudantes que estão sem aula online e não têm estrutura para estudar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
"Me disponibilizo a te ajudar tirando dúvidas de literatura sem nenhum custo. Se você se encontra nessa situação, só me chamar no direct [do Instagram, perfil @giuliabertolli]", escreveu. "Peço que, quem puder e quiser, compartilhe esse post para alcançar o maior número de pessoas."
Ver essa foto no Instagram

No coração de mãe sempre cabe mais um e no do filho tb! Compartilhem??

Uma publicação compartilhada por Lilia Cabral (@lilia_cabral) em

A iniciativa da filha de Lilia Cabral reflete a realidade de estudantes brasileiros. Conforme apurou o Estadão, alunos pobres estão enfrentando dificuldade para manter os estudos para o vestibular durante a quarentena.

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