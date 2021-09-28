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Filha de Léo Santana e Lore Improta nasce em Salvador

‘Em plena primavera, nosso pequeno lírio chegou tão cheia de pureza’, disse a mãe de Liz

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 13:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 set 2021 às 13:02
Lore Improta e Léo Santana mostram pela primeira vez o rostinho da filha Liz
Lore Improta e Léo Santana mostram pela primeira vez o rostinho da filha Liz Crédito: Renata Casali/Divulgação
A primeira filha do casal Léo Santana e Lore Improta, Liz, nasceu. A dançarina deu à luz neste domingo, 26, em Salvador. Os pais anunciaram o nascimento da menina no Instagram. "E você chegou minha pequena Liz, minha luz. Dia 26 de setembro, dia de São Cosme e Damião, santos protetores das crianças, com 2,8 quilos, 48cm, de parto normal, com toda saúde do mundo", iniciou a mãe.
"Eu não tinha dúvidas 'que tu virias numa manhã de domingo' (essa música sempre me emocionou demais e eu sabia que tinha alguma ligação nisso). Em plena primavera, nosso pequeno lírio chegou tão cheia de pureza e espiritualidade para florir ainda mais o nosso jardim encantado", continuou Lore, fazendo referência à canção Anunciação, de Alceu Valença. "Não foi à toa que sonhei com o seu nome. Você é realmente uma promessa de Deus", concluiu.
O pai também compartilhou a emoção do nascimento da filha nos stories. "Graças a Deus! Deus é digno de honra e glória, né mamãe? Cadê ela?", afirmou o cantor, mostrando Lore na cama do hospital sem exibir o rosto da menina. "Nasceu, gente, nossa pequena Liz nasceu. Linda, a cara do pai", comemorou.

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