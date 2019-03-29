Festão de Anitta tem buffet vegano, alfinetada e blogueira capixaba

Crédito: Montagem Gazeta Online

O Mansões - luxuoso condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - ficou serpentinado pelos 600 convidados de Anitta na noite desta quinta-feira (28). A Poderosa comemorou seus 26 anos com um festão tendo como tema o fundo do mar. Um buffet completamente vegano para os convidados não agradou todo mundo.

"Cachorro quente vegano, kibe vegano, coxinha vegana, algodão doce vegano, milk shake vegano. Nem acredito que consegui fazer todo o meu buffe vegano! Mas não foi nada fácil, mas no fim consegui. Vamos ver se as pessoas vão perceber que é vegano. Acho que eles não vão nem notar", disse Anitta, em storie gravado no seu próprio perfil do Instagram horas antes da festa começar.

Anitta usou um look inspirado em sereia para sua festa de 26 anos com tema de fundo do mar, no Mansões, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @anittagrandeslagos

Acontece que toda essa naturalidade à mesa não agradou nem um pouco alguns convidados, que decidiram abandonar a comemoração por falta de opção no buffet. Nem todos expuseram a insatisfação, mas o cantor Saulo Pôncio não economizou palavras para deixar claro o motivo de sua saída repentina: "Eu depois do aniversário vegano", disse ele, na legenda de uma foto em que aparece em uma rede de fast-food do Rio.

BLOGUEIRA CAPIXABA NA FESTA

Dentre os 600 convidados da lista, que foi feita à mão pela própria Anitta, estava o nome de Ana Clara Benevides. A moça, que deu os primeiros passos como blogueira em Vitória, no Espírito Santo, ostentou um fotão ao lado da cantora em suas redes sociais. No registro, escreveu: "Que as coisas mais simples continuem te encantando. Que você se divirta muito e espalhe sua luz para o mundo".

Ana Clara Benevides foi à festa de aniversário de Anitta no Mansões, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @anaclarabenevides

No Carnaval do Rio de Janeiro deste ano, Ana Clara já tinha figurado ao lado de Anitta no Nosso Camarote, na Sapucaí. À época, postou foto e firmou mais laços de amizade com a Poderosa.

Nos stories, a capixaba também compartilhou alguns momentos da festa e, em uma outra foto, surge ao lado da ativista animal Luisa Mell. Assista:

Entre os demais convidados que foram à festa está Isis Valverde, Nicole Bahls, Lexa, Adriane Galisteu, Jojo Todynho, Carol Sampaio, Nego do Borel, Matheus Mazzafera, Fabiana Karla, Giovanna Lancellotti, Flavia Alessandra, Giulia Costa, Cynthia Senek, Luisa Sonza, Priscila Fantin, Bruno Lopes, Vera Fischer, Sandra de Sá, Vivian Amorim, Carlinhos Maia e David Brazil.

Ana Clara recentemente estampou campanha da Neutrogena Brasil e está morando em São Paulo há algum tempo para turbinar a carreira como influenciadora digital. Tem participado de eventos de moda em Paris, na França, e no Brasil, além de continuar protagonizando no jet set capixaba.