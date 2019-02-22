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Passou mal

Fernanda Montenegro segue internada em hospital no Rio

Atriz passou mal, provavelmente, por excesso de calor durante gravação de novela no Rio Grande do Sul

Publicado em 

22 fev 2019 às 12:26

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 12:26

Crédito: Leo Aversa/Reprodução/Instagram @leoaversa
A atriz Fernanda Montenegro, de 89 anos, continua internada no Hospital Samaritano, no Rio, por causa de um quadro de desidratação e, segundo boletim médico desta quinta-feira, 21, seu estado clínico é estável.
Ela passou mal na terça-feira após sofrer queda de pressão causada, provavelmente, pelo forte calor em Jaguari, na região central do Rio Grande do Sul.
Fernanda foi encaminhada ao Hospital Caridade, na cidade gaúcha, por volta das 13h de terça e voltou ao hotel às 16h. Na sequência, foi levada a Santa Maria, onde pegou um voo para o Rio. Na capital fluminense, recebeu atendimento no Hospital Samaritano.
Ganhadora, em 1998, do Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim por Central do Brasil, Fernanda, que soma 75 anos de uma carreira bem-sucedida, estava em Jaguari gravando a nova novela das 9, A Dona do Pedaço, de Walcyr Carrasco, que vai que substituir O Sétimo Guardião.

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