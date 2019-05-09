Felipe Roque e Junior Provesi farão cena de sexo gay em filme

Junior Provesi e o ex-protagonista de "Malhação", o galã Felipe Roque gravaram na última quarta-feira, num motel no Rio, uma cena de sexo gay. Os dois interpretam um casal homossexual no filme "Resistir Para Recomeçar", com direito a cenas de sexo e nudez.
As gravações aconteceram durante a madrugada num motel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e os dois atores tiveram que ficar completamente pelados diante das câmeras.
"Para mim foi tranquilo. A gente acabou tomando vinho e champanhe, mas não para a cena, porque tinha isso em cena. Fiquei um pouco tenso só com o tapa sexo, na hora das cenas de nudez, pois ficamos nu completamente de costas e fizemos algumas posições na frente da produção inteira, então foi um pouco desconfortável nesse momento. Mas no geral, a cena rolou numa boa, houve entrega dos dois atores e ficou bem artístico, não ficou uma coisa vulgar, pornochancha", conta Provesi.
No longa metragem, Felipe Roque interpreta Henrique, um homem casado com uma mulher, mas que se envolve com o garoto de programa Pedro, o protagonista interpretado por Junior Provesi.