Felipe Roque e Junior Provesi farão cena de sexo gay em filme

"Para mim foi tranquilo. A gente acabou tomando vinho e champanhe, mas não para a cena, porque tinha isso em cena. Fiquei um pouco tenso só com o tapa sexo, na hora das cenas de nudez, pois ficamos nu completamente de costas e fizemos algumas posições na frente da produção inteira, então foi um pouco desconfortável nesse momento. Mas no geral, a cena rolou numa boa, houve entrega dos dois atores e ficou bem artístico, não ficou uma coisa vulgar, pornochancha", conta Provesi.