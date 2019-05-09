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Sexo e nudez

Felipe Roque e Junior Provesi farão cena de sexo gay em filme

Gravações aconteceram em um motel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

09 mai 2019 às 19:24

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 19:24

Felipe Roque e e Junior Provesi fazem cena de sexo gay no filme "Resistir Para Recomeçar" Crédito: Melyssa Almeida/MF Press Global
Junior Provesi e o ex-protagonista de "Malhação", o galã Felipe Roque gravaram na última quarta-feira, num motel no Rio, uma cena de sexo gay. Os dois interpretam um casal homossexual no filme "Resistir Para Recomeçar", com direito a cenas de sexo e nudez.
Crédito: Melyssa Almeida/MF Press Global
As gravações aconteceram durante a madrugada num motel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e os dois atores tiveram que ficar completamente pelados diante das câmeras.
"Para mim foi tranquilo. A gente acabou tomando vinho e champanhe, mas não para a cena, porque tinha isso em cena. Fiquei um pouco tenso só com o tapa sexo, na hora das cenas de nudez, pois ficamos nu completamente de costas e fizemos algumas posições na frente da produção inteira, então foi um pouco desconfortável nesse momento. Mas no geral, a cena rolou numa boa, houve entrega dos dois atores e ficou bem artístico, não ficou uma coisa vulgar, pornochancha", conta Provesi.
Crédito: Melyssa Almeida/MF Press Global
No longa metragem, Felipe Roque interpreta Henrique, um homem casado com uma mulher, mas que se envolve com o garoto de programa Pedro, o protagonista interpretado por Junior Provesi.

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