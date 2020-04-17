Felipe Prior recorre ao amor da família para superar 'momentos difíceis'

"BBB 20": o brother Felipe Prior Crédito: TV Globo/Reprodução

Acusado de estupro e de tentativa de estupro por quatro mulheres, o arquiteto e ex-participante do BBB 20 Felipe Prior, 27, diz que prefere ficar ao lado da família no atual momento.

Em postagem nas redes sociais, mostrou sua rotina ao lado da mãe e do pai. "Nada melhor do que estar perto de quem a gente ama em momentos difíceis", postou. Ex-participantes do reality deram força a ele na publicação, dentre eles Lucas Gallina e Lucas Chumbo.

CASOS

A advogada das três mulheres que acusam Felipe Prior de estupro e tentativa de estupro, Juliana de Almeida Valente, confirmou ao F5 que existe uma quarta vítima acusando o ex-BBB do mesmo crime.

Sem dar mais detalhes, advogada disse que a nova suposta vítima a procurou para relatar o caso de estupro, e deverá ser incluída no inquérito que foi aberto contra ele. A assessoria de Prior reafirma que ele é inocente.

O Ministério Público afirmou por meio de nota, no início de abril, que requisitou instauração de inquérito policial para apuração das denúncias ao arquiteto Felipe Prior. O ex-BBB 20 é acusado de estupro e tentativa de estupro por três mulheres em crimes que teriam acontecido entre 2014 e 2018. O arquiteto nega qualquer participação nesses crimes.