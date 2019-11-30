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Faustão usa visual descolado, vira meme e conquista público da internet

Embora esteja há três décadas à frente do Domingão do Faustão (Globo), aos domingos, o flerte de Fausto Silva com o público mais jovem e as redes sociais é recente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 10:34

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 10:34

Faustão troca visual formal por descolado, vira meme e conquista público da internet Crédito: Instagram
Você já deve ter se deparado com algum meme do Faustão nas redes sociais. Ou recebeu fotos do apresentador usando camisetas com estampas modernas e até mesmo áudios ou stickers (figurinhas) com um de seus inúmeros e consagrados bordões, como "ô loco, meu".
Embora esteja há três décadas à frente do Domingão do Faustão (Globo), aos domingos, o flerte de Fausto Silva com o público mais jovem e as redes sociais é recente. O estilo mais sério, com camisas formais ou polo, deu lugar a camisetas despojadas, com estampas que vão desde um ursinho roqueiro até um rottweiler bravo.
"Antes eu usava o que servia. Depois, emagreci 40 kg e acabei variando mais as roupas. Mas já usei de tudo, só não fiz [o programa] pelado ainda", diz Faustão, em tom de brincadeira, em entrevista à mulher, Luciana Cardoso a conversa foi divulgada pelo site Gshow, da Globo. "É muito mais leve, muito mais confortável, melhor para levar em viagem. Estou gostando. Agora, o duro é manter o peso", completa o apresentador, que em 2009 se submeteu a uma cirurgia bariátrica.
Amigos próximos do apresentador, contudo, dizem que a mudança se deu por outro motivo: uma aposta com o filho, Rodrigo, 11. Faustão usaria roupas mais modernas na TV em troca de boas notas no boletim escolar do menino.
O novo visual ganhou as redes sociais de tal forma que o perfil Faustão Fashion -mantido pelo publicitário Rodrigo Bispo e que já tem mais de 43 mil seguidores no Twitter- detalha as peças usadas pelo apresentador a cada domingo, inclusive expondo os nomes das marcas e valores. E quem pensa que as camisetas são baratas, se engana: alguns modelos passam de R$ 4.000.
Os relógios de pulso imponentes ainda são usados por Faustão, mas eles agora têm a companhia de outros acessórios. Além da aliança de casamento, ele se acostumou a usar pulseiras dadas pelos filhos.
Por fim, provando que é mesmo uma celebridade da internet, o apresentador de 69 anos ganhou um romance fictício com a estrela Selena Gomez.
Tudo começou em 2016, quando Faustão citou a artista norte-americana antes de apresentar um quadro no Domingão. Sabe aquele momento do programa em que ele cita, rapidamente, os nomes das pessoas para as quais a atração que está anunciando é "especialmente" dedicada? Então. Foi o bastante para a internet torcer por um relacionamento entre os dois, em uma brincadeira que rende piadas até hoje.
SEM ENTREVISTAS OU REDES SOCIAIS
Quem vê Faustão na TV pode imaginar uma pessoa extrovertida fora da telinha, mas a realidade é um pouco diferente. Fausto Silva é uma pessoa reservada, avessa a entrevistas -o apresentador não quis conversar com a reportagem-, e prefere manter distância das redes sociais.
O apresentador acaba de completar 17 anos de matrimônio com Luciana Cardoso. Eles são pais de João Guilherme, 15, e Rodrigo. Esse é o terceiro casamento de Fausto, que já esteve com Lucia Helena e Magda Colares, com quem teve a filha, Lara, 20.
Em entrevista a Ana Maria Braga, no Mais Você, Faustão ressaltou a importância da família. "O grande patrimônio na vida é ter uma família digna e harmoniosa."
Após uma passagem como repórter esportivo na Jovem Pan e como apresentador do programa de rádio Balancê, Faustão trilhou uma longa carreira na televisão. O sucesso com o Perdidos na Noite garantiu a entrada de Fausto Silva na Globo, com o Domingão do Faustão, programa no ar desde 1989.
Nesses 30 anos, Fausto presenciou momentos importantes do país. Questionado pela esposa sobre o que aponta de positivo no período, o apresentador disse que, finalmente, o brasileiro está discutindo política. "Antigamente, 99,9% das pessoas diziam 'eu odeio política'. Hoje, mesmo com essa polarização, as pessoas sentem que precisam conversar e participar da política."

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