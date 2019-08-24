Faustão deixa mansão de R$ 40 milhões após filho se mudar para a Suíça

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

Faustão deixará sua atual mansão, avaliada em R$ 40 milhões, em breve. O motivo da mudança é o filho mais velho do apresentador da Globo, João Guilherme, que está de saída da casa, indo estudar na Suíça.

A informação foi noticiada pela colunista Keila Jimenez, que afirma que

, a mulher Luciana e o filho caçula, Rodrigo, achariam a casa grande demais só para os três morarem.

Por conta disso, eles estariam de mudança para uma cobertura luxuosa na região de Jardins, em São Paulo.