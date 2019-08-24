Faustão deixa mansão de R$ 40 milhões após filho se mudar para a Suíça

Faustão deixará sua atual mansão, avaliada em R$ 40 milhões, em breve. O motivo da mudança é o filho mais velho do apresentador da Globo, João Guilherme, que está de saída da casa, indo estudar na Suíça.
A informação foi noticiada pela colunista Keila Jimenez, que afirma que
, a mulher Luciana e o filho caçula, Rodrigo, achariam a casa grande demais só para os três morarem.
Por conta disso, eles estariam de mudança para uma cobertura luxuosa na região de Jardins, em São Paulo.
A mansão de Faustão tem academia e campo de futebol, além de um espaço onde ele faz "pizzadas" com amigos e celebridades.