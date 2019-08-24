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De mundança

Faustão deixa mansão de R$ 40 milhões após filho se mudar para a Suíça

A informação foi noticiada pela colunista Keila Jimenez, que afirma que Faustão, a mulher Luciana e o filho caçula, Rodrigo, achariam a casa grande demais só para os três morarem

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 14:47
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução
Faustão deixará sua atual mansão, avaliada em R$ 40 milhões, em breve. O motivo da mudança é o filho mais velho do apresentador da Globo, João Guilherme, que está de saída da casa, indo estudar na Suíça.
A informação foi noticiada pela colunista Keila Jimenez, que afirma que
Faustão
, a mulher Luciana e o filho caçula, Rodrigo, achariam a casa grande demais só para os três morarem. 
Por conta disso, eles estariam de mudança para uma cobertura luxuosa na região de Jardins, em São Paulo. 
A mansão de Faustão tem academia e campo de futebol, além de um espaço onde ele faz "pizzadas" com amigos e celebridades.

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