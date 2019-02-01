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Música lançada nas plataformas digitais

Fãs pedem versão acelerada de "Terremoto", hit de Anitta e Kevinho

"Pra quem tá reclamando da música, coloca na velocidade 1.25 vai fica maneirinho...", escreveu uma usuária identificada por Keyth Perry

Publicado em 

01 fev 2019 às 13:59

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 13:59

Kevinho e Anitta: parceria na música Crédito: Montagem Gazeta Online
A cantora Anitta e o MC Kevinho lançaram nesta sexta-feira (1º) a canção "Terremoto".
A música foi primeiro disponibilizada no YouTube, onde muitos usuários estão se divertindo em ouvi-la numa versão acelerada.
A plataforma permite ouvir os vídeos em diferentes andamentos; basta clicar no botão de configurações embaixo do vídeo, à direita, e alterar a velocidade da reprodução.
"Pra quem tá reclamando da música, coloca na velocidade 1.25 vai fica maneirinho...", escreveu uma usuária identificada por Keyth Perry.
A música terá o videoclipe oficial lançado ainda nesta sexta (1º), às 12h.
O clipe foi gravado em São Paulo há algumas semanas e foi inspirado no hit "I'm Still in Love", de Sean Paul e Sasha, lançado em 2002.
"Conheci o Kevinho no Música Boa Ao Vivo e logo percebi o quanto ele é talentoso. Estou muito feliz com o resultado da nossa parceria", disse Anitta.

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