Famosos repercutem fala de Sérgio Reis; sertanejos silenciam

O cantor Sérgio Reis em foto de 2013 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Sérgio Reis, 81, tem sido alvo de muitos comentários nas redes sociais depois da divulgação de um áudio em que afirma que caminhoneiros parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos. Porém, não foram muitos os famosos que aderiram às críticas.

A atriz Verônica Debom, de "Órfãos da Terra" e do extinto humorístico Tá no Ar (Globo), foi uma que se manifestou. "Sérgio Reis, meu filho, panela velha a gente usa para bater na janela e gritar 'Fora, Bolsonaro!", escreveu nas redes sociais.

Sérgio Reis, meu filho, panela velha a gente usa pra bater na janela e gritar FORA BOLSONARO! — Veronica Debom (@VDebom) August 16, 2021

Já o cantor Tico Santa Cruz sugeriu a prisão do colega. "Oi, ministro Alexandre de Moraes, sabe nós dizer quando será lançado o novo disco do Sérgio Reis, 'Menino da Papuda'?", ironizou.

Oi Ministro @alexandre - sabe nós dizer quando será lançado o novo disco do Sérgio Reis - “Menino da Papuda” ? — Tico Santa Cruz 🆘🇧🇷 (@Ticostacruz) August 15, 2021

Já a cantora Assucena Assucena, do trio As Baías, fez uma distinção entre o artista e sua obra. "Há a possibilidade de rechaçar Sérgio Reis, respeitando a relevância de sua obra?", questionou. "Obra que inclusive contradiz seu conluio com o desgoverno? Queimar discos parece com o quê? É bem diferente da ação de derrubar monumentos de opressão e reivindicar a construção de uma memória de liberdade."

Há a possibilidade d rechaçar Sérgio Reis, respeitando a relevância d sua obra?Obra q inclusive contradiz seu conluio com o desgoverno? Queimar discos parece com o quê?

É bem diferente da ação d derrubar monumentos d opressão e reivindicar a construção duma memória de liberdade. https://t.co/FG2qYr1fA2 — Assucena Assucena (@AssucenaSussa) August 16, 2021

Entre os sertanejos, ritmo no qual Sérgio Reis é uma referência, imperou o silêncio. Um dos únicos a se manifestar foi Gutemberg Guarabyra, da dupla Sá e Guarabyra, que resolveu recusar o convite para participar do próximo álbum do colega.

"De Sérgio Reis, sempre tive enorme admiração pelo trabalho, bom gosto, extrema musicalidade", afirmou. "No disco dele que irá sair, inclusive participaria em uma faixa, gravação dele de 'Sobradinho'. Mas me considero incompatível com seu posicionamento atual e infelizmente declino do convite."

De Sérgio Reis, sempre tive enorme admiração pelo trabalho, bom gosto, extrema musicalidade. No disco dele que irá sair, inclusive participaria em uma faixa, gravação dele de Sobradinho. Mas me considero incompatível com seu posicionamento atual e infelizmente declino do convite. — Guarabyra (@Gutbyra) August 16, 2021

No áudio que veio a público no fim de semana, Reis dizia em conversa com um amigo que "se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa está séria". Ele também relatou uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares "do Exército, da Marinha e da Aeronáutica", em que informou o que faria.

Segundo a coluna Mônica Bergamo, Reis está deprimido e passando mal, com uma crise de diabetes, após a repercussão do áudio. "Ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado. Ele quer apenas ajudar a população. Está magoado demais", disse a mulher dele, Ângela Bavini.

OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Brasil chocado com o posicionamento político do Sérgio Reis. Quando o país via este homem vestido de cowboy em cima de um cavalo cantando os sucessos Vaqueiro Solitário, Casamento é uma Gaiola e Pau de Arara, pensava na hora: É do PSOL! pic.twitter.com/GHjIXsa8ag — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) August 16, 2021

Bom dia!...dia bom para dar uma grana pro Sérgio Reis e seus cupinchas armarem um golpe. Parabéns! — Falcão (@brega_falcao) August 16, 2021