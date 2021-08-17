Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Famosos repercutem fala de Sérgio Reis; sertanejos silenciam

Cantora Assucena Assucena fez uma distinção entre o artista e sua obra

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 08:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 ago 2021 às 08:59
O cantor Sérgio Reis em foto de 2013
O cantor Sérgio Reis em foto de 2013 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Sérgio Reis, 81, tem sido alvo de muitos comentários nas redes sociais depois da divulgação de um áudio em que afirma que caminhoneiros parariam o país em setembro até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos. Porém, não foram muitos os famosos que aderiram às críticas.
A atriz Verônica Debom, de "Órfãos da Terra" e do extinto humorístico Tá no Ar (Globo), foi uma que se manifestou. "Sérgio Reis, meu filho, panela velha a gente usa para bater na janela e gritar 'Fora, Bolsonaro!", escreveu nas redes sociais.
Já o cantor Tico Santa Cruz sugeriu a prisão do colega. "Oi, ministro Alexandre de Moraes, sabe nós dizer quando será lançado o novo disco do Sérgio Reis, 'Menino da Papuda'?", ironizou.
Já a cantora Assucena Assucena, do trio As Baías, fez uma distinção entre o artista e sua obra. "Há a possibilidade de rechaçar Sérgio Reis, respeitando a relevância de sua obra?", questionou. "Obra que inclusive contradiz seu conluio com o desgoverno? Queimar discos parece com o quê? É bem diferente da ação de derrubar monumentos de opressão e reivindicar a construção de uma memória de liberdade."
Entre os sertanejos, ritmo no qual Sérgio Reis é uma referência, imperou o silêncio. Um dos únicos a se manifestar foi Gutemberg Guarabyra, da dupla Sá e Guarabyra, que resolveu recusar o convite para participar do próximo álbum do colega.
"De Sérgio Reis, sempre tive enorme admiração pelo trabalho, bom gosto, extrema musicalidade", afirmou. "No disco dele que irá sair, inclusive participaria em uma faixa, gravação dele de 'Sobradinho'. Mas me considero incompatível com seu posicionamento atual e infelizmente declino do convite."
No áudio que veio a público no fim de semana, Reis dizia em conversa com um amigo que "se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa está séria". Ele também relatou uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares "do Exército, da Marinha e da Aeronáutica", em que informou o que faria.
Segundo a coluna Mônica Bergamo, Reis está deprimido e passando mal, com uma crise de diabetes, após a repercussão do áudio. "Ele está muito triste e depressivo porque foi mal interpretado. Ele quer apenas ajudar a população. Está magoado demais", disse a mulher dele, Ângela Bavini.

OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Veja Também

Sérgio Reis diz que organiza manifestação com caminhoneiros a favor de Bolsonaro

Bob Dylan é acusado de cometer abusos sexuais contra garota de 12 anos em 1965

Internado com Covid-19, Zeca Pagodinho canta para alegrar profissionais da saúde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados