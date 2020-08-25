Famosos questionam Bolsonaro sobre os R$ 89 mil de Queiroz

A cantora Anitta parte da lista de artistas que se posicionaram Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Artistas e celebridades resolveram usar as redes sociais na noite deste domingo (23) para questionar o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a quantia recebida por sua esposa, Michelle Bolsonaro, do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.

Entre os nomes conhecidos estão na lista: Anitta, Fábio Porchat, Jão, Paolla Oliveira, Maria Rita, Gal Costa, Patricia Pillar, Caetano Veloso, Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine, Daniela Mercury, Reagiane Alves, entre outros famosos.

O questionamento veio à tona após um repórter do jornal O Globo perguntar sobre o assunto a Bolsonaro nesta tarde de domingo. O presidente, por sua vez, respondeu dizendo que sentia vontade de agredir o jornalista.

"A vontade é encher tua boca com uma porrada, tá?", falou Bolsonaro após a insistência do repórter sobre os pagamentos à primeira-dama. A Folha de S.Paulo presenciou o episódio. A imprensa questionou o presidente sobre a fala, mas Bolsonaro não respondeu.

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — Paolla Oliveira (@paolla) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu um depósito de R$ 89 mil reais do Queiroz? — Jão (@jaoromania) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — Fabio Porchat (@FabioPorchat) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro por que sua mulher Michelle recebeu R$89.000,00 de Fabrício Queiroz? Responda!!!!! — Gal Costa (@GalCosta) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — Caetano Veloso (@caetanoveloso) August 23, 2020

pois é ow @jairbolsonaro pq tua mulher michelle recebeu $89mil do queiroz?? https://t.co/BScHJk85bx — Maria Rita (@MariaRita) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? — Daniela Mercury (@danielamercury) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? pic.twitter.com/gcUTRX5vpZ — Patricia Pillar (@patriciapillar) August 23, 2020

É muita boca pra encher de porrada, né presidente @jairbolsonaro ? É mais fácil explicar por que a sua esposa Michele recebeu R$ 89.000,00 do Fabrício Queiroz. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) August 24, 2020