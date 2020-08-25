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Famosos

Famosos questionam Bolsonaro sobre os R$ 89 mil de Queiroz

De Anitta a Caetano Veloso, artistas usaram as redes sociais para se manifestar no último domingo (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 12:04

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:04

A cantora Anitta
A cantora Anitta parte da lista de artistas que se posicionaram Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Artistas e celebridades resolveram usar as redes sociais na noite deste domingo (23) para questionar o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a quantia recebida por sua esposa, Michelle Bolsonaro, do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.
Entre os nomes conhecidos estão na lista: Anitta, Fábio Porchat, Jão, Paolla Oliveira, Maria Rita, Gal Costa, Patricia Pillar, Caetano Veloso, Bruno Gagliasso, Bruna Marquezine, Daniela Mercury, Reagiane Alves, entre outros famosos.

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O questionamento veio à tona após um repórter do jornal O Globo perguntar sobre o assunto a Bolsonaro nesta tarde de domingo. O presidente, por sua vez, respondeu dizendo que sentia vontade de agredir o jornalista.
"A vontade é encher tua boca com uma porrada, tá?", falou Bolsonaro após a insistência do repórter sobre os pagamentos à primeira-dama. A Folha de S.Paulo presenciou o episódio. A imprensa questionou o presidente sobre a fala, mas Bolsonaro não respondeu.

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