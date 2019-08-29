Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
GENTE COMO A GENTE

Família real britânica combina passeios pelo Whatsapp

Eu não diria que somos inovadores, avaliou Mike Tindall, marido de neta da rainha

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:03
Nós, reles mortais, usamos com frequência o Whatsapp para combinar encontros com amigos e familiares. Não é raro também recebermos todo o tipo de conteúdo no aplicativo de conversas pelo celular: de piadinhas a um simples bom dia.
> Príncipe George completa 6 anos e família real divulga fotos do garoto
Agora, é difícil imaginar a
família real britânica
trocando esse tipo de mensagem via Whatsapp, não é? Mas, de acordo com Mike Tindall, marido de Zara Tindall, neta da rainha Elizabeth, os integrantes da realeza combinam passeios em conjunto através do app.
"É o que fazemos para tentar organizar passeios e encontros. Quando queremos nos encontrar em um mesmo evento isso é normal", declarou Tindall em entrevista ao
The Daily Mirror
.
> Príncipe Charles é convidado para participar do próximo 'James Bond'
O grupo da família no Whatsapp existe desde 2018 e a lista de integrantes foi escolhida por Zara. Mike também falou um pouco sobre o conteúdo das conversas.
"Perguntamos se a pessoa irá, se vai levar os filhos. Muitas pessoas têm grupos familiares do Whatsapp. Não acho que seja uma grande novidade. Eu não diria que somos inovadores, mas é mais fácil por algum motivo fazer no Whatsapp", considerou.
A família real britânica tem perfis em todas as redes sociais mais utilizadas no mundo: Facebook, Twitter e Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Família Real Britânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados