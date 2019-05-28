'Falavam em casar', diz pai de Gabriel Diniz sobre noiva

O pai de Gabriel Diniz, Francisco, emocionou ao falar pela primeira vez sobre a morte do filho após um acidente de avião no Nordeste nesta segunda-feira (27).
Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record, ele desabafou sobre o ocorrido e confidenciou que Gabriel e a noiva, Karoline Calheiros, já falavam até em casamento. Segundo ele, o artista fretou o jatinho para ir à festa de aniversário da eleita, em Maceió.
De acordo com ele, o casal já estava até construindo a própria casa. "Hoje ele estaria aqui na casa dela. Ele foi fazer o show e voltava para cá, para participar da festa. Ele mesmo que convidou a gente para a festa, estava tudo programado, disse, durante a transmissão.
"GABRIEL DINIZ ERA ALEGRIA", DIZ PAI DO CANTOR
O pai de Gabriel também enfatizou sobre a personalidade do filho durante o bate-papo. "O Gabriel nunca compactuou com tristeza. A gente tenta segurar o choro, eu seguro bastante, mas a gente tem que lembrar que ele era festa. Então a gente não pode tomar esse tom de tristeza, de despedida, a gente tem que louvar a Deus pela vida dele, agradecer a Deus o tanto de alegria que ele proporcionou a mim, a minha esposa e família. E só essa alegria que faz ele ser a pessoa que ele era", disse.
Francisco também explicou que sua posição pode causar estranheza, mas ele está se mantendo forte porque tem certeza de que era o que o filho gostaria de ver: "As pessoas podem pensar: 'O pai dele está sendo tão frio ao falar desta forma'. Mas eu não vejo assim, ele era alegria".