'Falavam em casar', diz pai de Gabriel Diniz sobre noiva

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pai de Gabriel Diniz, Francisco, emocionou ao falar pela primeira vez sobre a morte do filho após um acidente de avião no Nordeste nesta segunda-feira (27). , emocionou ao falar pela primeira vez sobre ado filho após umnonesta segunda-feira (27).

Karoline Calheiros, já falavam até em casamento. Segundo ele, o artista fretou o jatinho para ir à festa de aniversário da eleita, em Maceió. Em entrevista ao Cidade Alerta, da Record, ele desabafou sobre o ocorrido e confidenciou que Gabriel e a noiva,, já falavam até em casamento. Segundo ele, o artista fretou o jatinho para ir àda eleita, em Maceió.

De acordo com ele, o casal já estava até construindo a própria casa. "Hoje ele estaria aqui na casa dela. Ele foi fazer o show e voltava para cá, para participar da festa. Ele mesmo que convidou a gente para a festa, estava tudo programado, disse, durante a transmissão.

"GABRIEL DINIZ ERA ALEGRIA", DIZ PAI DO CANTOR

O pai de Gabriel também enfatizou sobre a personalidade do filho durante o bate-papo. "O Gabriel nunca compactuou com tristeza. A gente tenta segurar o choro, eu seguro bastante, mas a gente tem que lembrar que ele era festa. Então a gente não pode tomar esse tom de tristeza, de despedida, a gente tem que louvar a Deus pela vida dele, agradecer a Deus o tanto de alegria que ele proporcionou a mim, a minha esposa e família. E só essa alegria que faz ele ser a pessoa que ele era", disse.