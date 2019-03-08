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Fábio Assunção passa Carnaval com índios no Acre e experimenta o rapé

Cacique da aldeia dos Shanenawa relata visita do ator a jornal local

Publicado em 08 de Março de 2019 às 17:44

Publicado em 

08 mar 2019 às 17:44
27/02/2019 - Fabio Assunção Crédito: Paulo Belote / Globo / Divulgação
Durante o Carnaval, o ator Fábio Assunção, 47, fugiu da folia agitada do Rio e de Salvador para conhecer os índios da tribo Shanewnawa, no Acre.
Um cacique da tribo fez um relato sobre a estadia do ator na Aldeia ao jornal local ContilNET.  "Em nenhum momento ele demonstrou tristeza. Era só alegria, principalmente com as crianças. É uma pessoa afável, amiga, humilde e de bom coração".
Apesar da notícia de que ele teria experimentado o chá ayuasca (também conhecido como Santo Daime), o cacique não confirmou a informação. Há fotos, no entanto, do ator aspirando o rapé, pó alucinógeno composto de ervas, cascas de árvores e outras plantas tradicionalmente usadas por tribos indígenas.
Na região, tanto a ayuasca como o rapé costumam ser utilizados como tratamento a dependentes de drogas e álcool em centros especializados. O ator já afirmou que luta contra essas dependências. 
Segundo a publicação, Assunção jantou peixe assado com mandioca na aldeia, sentado no chão, à moda índia e dormiu em uma rede e, em nenhum momento, o ator falou de seus problemas com drogas e alcoolismo.
"Primeiro, ele disse que queria conhecer nossa cultura, a cultura tradicional, a natureza, nossos costumes. Depois, nós preparamos um banho especial para ele, e ele foi dormir", afirmou o cacique.
O local visitado pelo ator fica às margens do rio Envira, em Feijó, junto ao Povo Shanenawa, na Aldeia Morada Nova, onde vivem 1.200 índios. O lugar fica a 15 minutos de barco do centro urbano de Feijó e a 362 km de Rio Branco.

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