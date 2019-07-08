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Fome de doce

Fábio Assunção devora leite condensado em flagra da namorada

Cenas foram postadas nas redes sociais da namorada
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 jul 2019 às 12:12

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 12:12

Fábio Assunção foi pego no flagra na madrugada desta segunda-feira (8). Em gravação feita por Mel Pedroso, sua namorada, o ator aparece devorando uma lata de leite condensado. No post, compartilhado nas redes sociais, ela brincou: "Na madrugada. Sonâmbulo. Faminto". 
Durante a gravação, a moça brinca mais: "Estou fazendo um novo filme do Fábio Assunção. O filme é extremamente polêmico. Ele comendo uma lata de leite de condensado de madrugada. Olha, gente, como ele devora. Esse vídeo tem que ser compartilhado por todos os WhatsApp do Brasil. Como você se sente depois de devorar uma lata de condensado?". 

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