Fábio Assunção devora leite condensado em flagra da namorada

Durante a gravação, a moça brinca mais: "Estou fazendo um novo filme do Fábio Assunção. O filme é extremamente polêmico. Ele comendo uma lata de leite de condensado de madrugada. Olha, gente, como ele devora. Esse vídeo tem que ser compartilhado por todos os WhatsApp do Brasil. Como você se sente depois de devorar uma lata de condensado?".