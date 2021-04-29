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Fábio Assunção anuncia nascimento de Alana Ayo, fruto de união com Ana Verena

Em uma série de fotos postadas nas redes sociais, o galã registrou imagens do momento do parto e o pós, com a visita dos irmãos, Ella Felipe, de 9 anos, e João Assunção, de 18, filhos do ator

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 abr 2021 às 17:09
Fábio Assunção usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para comemorar a chegada da filha, Alana Ayo. A pequena, fruto do relacionamento do ator com Ana Verena, nasceu na quarta-feira, 27, no Rio de Janeiro.
Fabio Assunção usou as redes sociais para revelar o nascimento da filha Alana
Fabio Assunção usou as redes sociais para revelar o nascimento da filha Alana Crédito: Reprodução/Instragram @fabioassuncaooficial
"Alana significa - sob o manto branco da totalidade e multiplicidade - marco de conquista, harmonia, tranquilidade, e Ayo imanta o nome com a palavra 'Alegria' em Ioruba. Bem-vinda minha filha, estamos no amor. Dra. Vivi, gratidão por trazê-la a nós com calma, precisão e muita sabedoria. Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário", escreveu Fábio Assunção, na série de fotos que publicou no Instagram.
As imagens são do momento do parto e o pós, com a visita dos irmãos, Ella Felipe, de 9 anos, e João Assunção, de 18, filhos do ator. Ana Verena também se declarou: "filha, que honra te receber nesse mundo. Que você venha para somar, nos trazer alegria e muitos ensinamentos. Já te amo desde sempre. Seja bem-vinda minha pequena!".
Fábio e Ana se casaram em outubro de 2020, em cerimônia íntima para poucos convidados, em meio à pandemia do novo coronavírus.

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