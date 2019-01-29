Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
EITA

Fã tatua rosto de Harry Styles em sua bochecha para homenagear o cantor

Kelsy Karter também é cantora e tem música chamada 'Harry'

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 17:01

Publicado em 

29 jan 2019 às 17:01
29/01/2019 - A cantora neozelandesa Kelsy Karter tatuou o rosto do cantor Harry Styles em sua bochecha Crédito: Instagram/@kelsykarter
A cantora neozelandesa Kelsy Karter resolveu demonstrar seu amor e reconhecimento ao cantor Harry Styles, 24, da banda One Direction, em uma tatuagem.
Karter, que já havia feito a música "Harry" em homenagem ao cantor, anunciou no Twitter há alguns dias que faria uma surpresa para o aniversário dele. Neste domingo (27), ela anunciou que fez uma tatuagem com o rosto do ídolo em sua bochecha direita.
Ainda não se sabe se a tatuagem é permanente, nem se trata-se de um a jogada de marketing para promover a música, mas a foto da nova tatto que circula pelo Instagram mostra os traços ainda avermelhados.
Além disso, o tatuador Romeo Lacoste publicou uma imagem do momento em que tatua no rosto de Karter.
O desenho tatuado é baseado em uma foto do cantor no início de sua carreira. Harry Styles ainda não se pronunciou sobre o assunto. 
 
Cantor Harry Styles Crédito: Reprodução/Divulgação
Karter já havia dado uma entrevista à i-D em que diz que "o que eu amo a respeito dele, de um ponto de vista profissional, é que ele era o mais pop de todas as estrelas pop, e aí ele seguiu seu próprio caminho e fez um álbum de rock clássico".
"Eu só quero a carreira dele. Sinto que sou a versão feminina dele. Eu me mudei para a América para atuar, e a música se tornou a minha atividade principal. Rock'n'roll é a minha paixão. Eu realmente quero trabalhar com ele. Vamos trabalhar, Harry. Onde você está? Marque as minhas palavras: eu vou conseguir uma música no álbum dele", disse.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender
Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados