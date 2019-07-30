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Fã chama Anitta de "carroça" e Piovani nega ter sido trocada

Luana ainda frisou que quem pediu para terminar foi ela e não Pedro Scooby, como se especulava até então
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

30 jul 2019 às 12:57

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 12:57

Crédito: Reprodução/Instagram @fashionclinicwoman
Luana Piovani voltou a alfinetar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, pelas redes sociais. Um fã da atriz deixou um comentário no Instagram lamentando o fim do relacionamento dos dois e escreveu: "Perfeição de mulher. Como que alguém pode trocar uma Ferrari dessas por um carroça daquelas? Parabéns pela perfeição, Lu". 
Piovani abre o jogo sobre o ex Scooby: "Quem disse adeus fui eu"
Em resposta a fã que chama Anitta de "carroça", Luana Piovani esclarece que quem pediu separação foi ela e nega ter sido trocada pela cantora pelo ex, o surfista Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram
> Sensitiva: Anitta e Scooby vão terminar, mas sexo é intenso
Na resposta do post, Luana rebateu: "Ele não trocou, viu. Quem disse adeus fui eu". 
> Anitta ostenta anel de diamantes e fãs falam em noivado com Scooby
O casal pôs um ponto final no relacionamento em março deste ano e em entrevista à TV de Portugal, onde Luana vive atualmente com os filhos, a convivência deles na Europa acabou desgastando o casamento. 

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