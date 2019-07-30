Fã chama Anitta de "carroça" e Piovani nega ter sido trocada

Piovani abre o jogo sobre o ex Scooby: "Quem disse adeus fui eu"

Em resposta a fã que chama Anitta de "carroça", Luana Piovani esclarece que quem pediu separação foi ela e nega ter sido trocada pela cantora pelo ex, o surfista Pedro Scooby

Na resposta do post, Luana rebateu: "Ele não trocou, viu. Quem disse adeus fui eu".

O casal pôs um ponto final no relacionamento em março deste ano e em entrevista à TV de Portugal, onde Luana vive atualmente com os filhos, a convivência deles na Europa acabou desgastando o casamento.