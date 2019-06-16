Ex-namorada de Chris Brown está grávida do rapper, diz site

, 30, está esperando seu segundo. Segundo uma fonte ouvida pelo site norte-americano Page Six, do jornal New York Post, ado rapper,, está esperando um bebê de Brown.

Os dois engataram um romance em janeiro deste ano, mas teriam terminado a relação já em maio, quando o cantor foi visto com a modelo Indyamarie Jean Pelton, 25. Ele também já não estaria mais junto a ela, segundo o site, por conta da gravidez.