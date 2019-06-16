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Ex-namorada de Chris Brown está grávida do rapper, diz site

Os dois engataram um romance em janeiro deste ano, mas teriam terminado a relação já em maio

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 11:51

Publicado em 

16 jun 2019 às 11:51
Crédito: Reprodução/Instagram @chrisbrownofficial
Chris Brown, 30, está esperando seu segundo filho. Segundo uma fonte ouvida pelo site norte-americano Page Six, do jornal New York Post, a ex-namorada do rapper, Ammika Harris, está esperando um bebê de Brown.
> Justin Bieber defende Chris Brown após acusação de estupro
Os dois engataram um romance em janeiro deste ano, mas teriam terminado a relação já em maio, quando o cantor foi visto com a modelo Indyamarie Jean Pelton, 25. Ele também já não estaria mais junto a ela, segundo o site, por conta da gravidez.
Nenhum dos dois supostos pais se manifestou sobre o assunto até a publicação desta notícia.
Brown já é pai de Royalty, 5, fruto de seu relacionamento com Nia Guzman, 35. Ele também comentou recentemente imagens da cantora e ex-namorada Rihanna, quem agrediu em 2009 e chegou a cumprir pena pelo ato.

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