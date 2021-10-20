Ex-jogador Denílson acusa Belo de calote: 'Não me pagou ainda'

Ex-jogador Denílson e cantor Belo Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-jogador Denílson continua na luta para reaver o dinheiro de uma multa que o cantor Belo deve por ter saído do grupo Soweto sem cumprir o contrato. De acordo com a Justiça, o processo chega a R$ 5 milhões. Durante uma entrevista ao Podcast "Flow Sport Club", o ex-jogador Denílson voltou a falar do embate judicial que cerca sua vida há quase 20 anos.

"A história do artista é surreal. É aquela que você olha e fala: 'Não é normal'. Não pode ser normal um cara te dever e dormir tranquilo. Peguei um café hoje, puxei a carteira, estava sem dinheiro. Perguntei quanto era. A tia disse que era R$6,50. Falei: 'Tudo isso um café com leite?'. Eu saí, fui no caixa eletrônico e fiquei preocupado para pagar logo" relatou o ex-jogador.

Denílson seguiu desabafando ao podcast dizendo que não entende como o cantor consegue "viver a vida normal".

"Eu ainda não vi nada (do dinheiro). E a gente está falando de umas 'picanhas com umas gordurinhas da hora'. O cara vive a vida normal, está por aí e está lindo para ele. Acho que tem gente que tem esse perfil, de achar que o certo é o errado", continuou o desabado na entrevista.

Ainda segundo Denílson, um acordo teria sido firmado entre as partes para que o valor fosse pago através de cachês arrecadados nos shows de Belo. Entretanto, o dinheiro nunca teria chegado nas mãos do ex-jogador.