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Dívida milionária

Ex-jogador Denílson acusa Belo de calote: 'Não me pagou ainda'

Embate judicial já dura cerca de 20 anos. Valor seria referente a uma indenização após saída de Belo da banda Soweto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2021 às 14:51

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 14:51

Ex-jogador Denílson e cantor Belo
Ex-jogador Denílson e cantor Belo Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-jogador Denílson continua na luta para reaver o dinheiro de uma multa que o cantor Belo deve por ter saído do grupo Soweto sem cumprir o contrato. De acordo com a Justiça, o processo chega a R$ 5 milhões.  Durante uma entrevista ao Podcast "Flow Sport Club", o ex-jogador Denílson voltou a falar do embate judicial que cerca sua vida há quase 20 anos. 
"A história do artista é surreal. É aquela que você olha e fala: 'Não é normal'. Não pode ser normal um cara te dever e dormir tranquilo. Peguei um café hoje, puxei a carteira, estava sem dinheiro. Perguntei quanto era. A tia disse que era R$6,50. Falei: 'Tudo isso um café com leite?'. Eu saí, fui no caixa eletrônico e fiquei preocupado para pagar logo" relatou o ex-jogador.
Denílson seguiu desabafando ao podcast dizendo que não entende como o cantor consegue "viver a vida normal".
"Eu ainda não vi nada (do dinheiro). E a gente está falando de umas 'picanhas com umas gordurinhas da hora'. O cara vive a vida normal, está por aí e está lindo para ele. Acho que tem gente que tem esse perfil, de achar que o certo é o errado", continuou o desabado na entrevista.
Ainda segundo Denílson, um acordo teria sido firmado entre as partes para que o valor fosse pago através de cachês arrecadados nos shows de Belo. Entretanto, o dinheiro nunca teria chegado nas mãos do ex-jogador.
"Então, o cara me deve, não me pagou ainda. A gente tentou fazer um acordo agora. Da parte dele, divulgaram que tinha feito o acordo e que estava pagando, que está tudo certo, ia parar com as penhoras do show. Parar por** nenhuma! Cantou, o bagulho vai cantar lá na porta também, vai chegar oficial de justiça. O 'bagulho está louco' ", afirmou Denílson.

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