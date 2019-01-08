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De assédio sexual

Ex-empresária de Mariah Carey retira queixas contra a cantora

Stella, ex-empresária da cantora, a acusou de assédio sexual e falta de pagamento de comissões

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 10:47

Publicado em 

08 jan 2019 às 10:47
Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey
Após uma série de acusações, o conflito entre Mariah Carey, 48, e Stella Bulochnikov, sua antiga empresária, chega ao fim.
Em abril de 2018, o site americano Page Six noticiou que a empresária acusou Carey de assédio sexual. Ela a acusava de aparecer nua à sua frente em diversas ocasiões, às vezes sobre o efeito de drogas.
Segundo um advogado de Bulochnikov, "ambas as partes chegaram a uma resolução mutuamente acordada sobre esse assunto", que já era debatido há meses.
A empresária concordou em retirar as queixas contra a cantora, especialmente por questões financeiras e pelos custos judiciais, de acordo com os documentos judiciais obtidos pelo site americano The Blast.
Outra queixa de Bulochnikov era de que Carey nunca havia pago suas comissões, que chegavam a milhões de dólares. As duas trabalharam juntas durante quase três anos, até novembro de 2017.

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