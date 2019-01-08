Ex-empresária de Mariah Carey retira queixas contra a cantora

Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey

Após uma série de acusações, o conflito entre Mariah Carey, 48, e Stella Bulochnikov, sua antiga empresária, chega ao fim.

Em abril de 2018, o site americano Page Six noticiou que a empresária acusou Carey de assédio sexual. Ela a acusava de aparecer nua à sua frente em diversas ocasiões, às vezes sobre o efeito de drogas.

Segundo um advogado de Bulochnikov, "ambas as partes chegaram a uma resolução mutuamente acordada sobre esse assunto", que já era debatido há meses.

A empresária concordou em retirar as queixas contra a cantora, especialmente por questões financeiras e pelos custos judiciais, de acordo com os documentos judiciais obtidos pelo site americano The Blast.