Ex de Ronaldinho Gaúcho em trisal vai à Justiça pedir indenização

Ronaldinho Gaúcho vai responder na Justiça à sua ex, Priscilla Alves Coelho, que questiona o atleta judicialmente após se envolver com em um trisal - casal de três - com o jogador.
Segundo o colunista Leo Dias, ela e o atleta viveram uma relação a três com Beatriz Souza e, agora, ela quer uma indenização e partilha de bens de acordo com o tempo que viveram juntos, entre 2012 e 2018.
O processo corre na Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também envolve uma acusação de agressão de Ronaldinho em Priscilla.
A Leo Dias, a moça diz que quer um terço dos lucros que ele teve enquanto estiveram juntos, já que viveram em três como se fosse um regime de casamento.