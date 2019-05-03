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Caso de Justiça

Ex de Ronaldinho Gaúcho em trisal vai à Justiça pedir indenização

Ronaldinho viveu um relacionamento a três entre 2012 e 2018

Publicado em 

03 mai 2019 às 19:29

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 19:29

Crédito: Reprodução/Instagram
Ronaldinho Gaúcho vai responder na Justiça à sua ex, Priscilla Alves Coelho, que questiona o atleta judicialmente após se envolver com em um trisal - casal de três - com o jogador. 
Segundo o colunista Leo Dias, ela e o atleta viveram uma relação a três com Beatriz Souza e, agora, ela quer uma indenização e partilha de bens de acordo com o tempo que viveram juntos, entre 2012 e 2018. 
O processo corre na Vara de Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também envolve uma acusação de agressão de Ronaldinho em Priscilla. 
A Leo Dias, a moça diz que quer um terço dos lucros que ele teve enquanto estiveram juntos, já que viveram em três como se fosse um regime de casamento.

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