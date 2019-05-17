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Ex de Kardashian viciado em sexo revela que transou com 2 mil mulheres

Compulsão por sexo e pornografia fez o jogador de basquete trair a Kardashian

Publicado em 

17 mai 2019 às 12:09

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 12:09

O ex-jogador de basquete e antigo namorado de Khloé Kardashian, Lamar Odom, 39, revelou no livro de memórias "Darkness to Light" (em tradução livre, "Da Escuridão à Luz"), que é viciado em sexo. O problema teria levado Odom a já ter transado com mais de 2.000 mulheres.
Crédito: Reprodução/Instagram @lamarodom
A obra, ainda não lançada, foi avaliada pelo site norte-americano TMZ, que divulgou a informação. Dentre as mulheres que se relacionaram com Odom estariam inclusas strippers e prostitutas.
"Sou obcecado por sexo desde que me conheço por gente. Perdi a conta do número de strippers [com quem transei], mas isso nunca foi um problema para mim. Eu sempre paguei pelos serviços delas e nunca as rebaixei por isso", diz ele.
Odom ainda conta no livro que tem compulsão por vídeos pornográficos, tendo "esgotado o estoque de pornografia para assistir". As relações sexuais implicaram em diversos casos de traição à ex-mulher, Khlóe.
"Queria poder voltar atrás, esconder isso, porque aquele pecado foi muito difícil de esconder. Eu tenho um problema", disse Odom à revista norte-americana People.
O sexo também não é a sua única compulsão: as drogas eram consumidas no intuito de intensificar a sensação que sentia durante o sexo. Nos últimos anos, após sofrer uma overdose que quase o matou, ele tem procurado se livrar do vício.

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