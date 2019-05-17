Ex de Kardashian viciado em sexo revela que transou com 2 mil mulheres

ex-jogador de basquete e antigo namorado de Khloé Kardashian, Lamar Odom, 39, revelou no livro de memórias "Darkness to Light" (em tradução livre, "Da Escuridão à Luz"), que é viciado em sexo. O problema teria levado Odom a já ter transado com mais de 2.000 mulheres. e antigo namorado de, 39, revelou no livro de memórias(em tradução livre, "Da Escuridão à Luz"), que é. O problema teria levado Odom a já ter transado com mais de 2.000 mulheres.

Crédito: Reprodução/Instagram @lamarodom

A obra, ainda não lançada, foi avaliada pelo site norte-americano TMZ, que divulgou a informação. Dentre as mulheres que se relacionaram com Odom estariam inclusas strippers e prostitutas.

"Sou obcecado por sexo desde que me conheço por gente. Perdi a conta do número de strippers [com quem transei], mas isso nunca foi um problema para mim. Eu sempre paguei pelos serviços delas e nunca as rebaixei por isso", diz ele.

compulsão por vídeos pornográficos, tendo "esgotado o estoque de pornografia para assistir". As relações sexuais implicaram em diversos casos de traição à ex-mulher, Khlóe. Odom ainda conta no livro que tem, tendo "esgotado o estoque de pornografia para assistir". Asimplicaram em diversos casos deà ex-mulher, Khlóe.

"Queria poder voltar atrás, esconder isso, porque aquele pecado foi muito difícil de esconder. Eu tenho um problema", disse Odom à revista norte-americana People.