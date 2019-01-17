Ex de Biel, Duda Castro e Neymar trocam curtidas e comentários na web

Neymar e Duda Castro, ex de Bruna Marquezine e Biel, respectivamente: novo romance? Crédito: Montagem Gazeta Online

Duda Castro, que diz ter sido agredida pelo ex-namorado, o cantor Biel, está marcando presença nas redes sociais de Neymar - e ele não está deixando a morena sem resposta.

Segundo o jornal Extra, a modelo curte e comenta com frequência as fotos do craque, que rebate os comentários e likes da ex do cantor.

Duda Castro, a ex-namorada de Biel, curte e comenta carinhosamente fotos de Neymar, ex de Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Pelas redes sociais, os fãs dos dois os chamam de "casal improvável".

Crédito: Reprodução/Instagram