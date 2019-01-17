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Será um romance?

Ex de Biel, Duda Castro e Neymar trocam curtidas e comentários na web

Será romance? Pelas redes sociais, os fãs dos dois os chamam de "casal improvável"

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 11:28

Publicado em 

17 jan 2019 às 11:28
Neymar e Duda Castro, ex de Bruna Marquezine e Biel, respectivamente: novo romance? Crédito: Montagem Gazeta Online
Duda Castro, que diz ter sido agredida pelo ex-namorado, o cantor Biel, está marcando presença nas redes sociais de Neymar - e ele não está deixando a morena sem resposta. 
Segundo o jornal Extra, a modelo curte e comenta com frequência as fotos do craque, que rebate os comentários e likes da ex do cantor. 
Duda Castro, a ex-namorada de Biel, curte e comenta carinhosamente fotos de Neymar, ex de Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
Pelas redes sociais, os fãs dos dois os chamam de "casal improvável". 
Crédito: Reprodução/Instagram
"Amor incondicional. Dois lindos", escreveu Duda em uma foto de Neymar ao lado do filho, Davi Lucca. No desafio #10yearschallenge, ela comentou nas fotos do jogador: "Coisa mais linda".

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