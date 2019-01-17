Ex de Biel, Duda Castro e Neymar trocam curtidas e comentários na web

Duda Castro, que diz ter sido agredida pelo ex-namorado, o cantor Biel, está marcando presença nas redes sociais de Neymar - e ele não está deixando a morena sem resposta.
Segundo o jornal Extra, a modelo curte e comenta com frequência as fotos do craque, que rebate os comentários e likes da ex do cantor.
Pelas redes sociais, os fãs dos dois os chamam de "casal improvável".
"Amor incondicional. Dois lindos", escreveu Duda em uma foto de Neymar ao lado do filho, Davi Lucca. No desafio #10yearschallenge, ela comentou nas fotos do jogador: "Coisa mais linda".