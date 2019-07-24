Ex de Anitta é convidado para "A Fazenda", diz colunista

Crédito: Reprodução/instagram @souzaronan

Ronan Souza, ex-namorado da cantora convite para participar da próxima edição do reality show , ex-namorado da cantora Anitta , recebeu umpara participar da próxima edição do reality show A Fazenda

A informação foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a jornalista, o convite para participar da 11ª edição ainda não foi respondido pelo rapaz.

Crédito: Reprodução/instagram @souzaronan

Atualmente, Souza vive um romance com MC Pocah . O casal foi visto pelo público pela primeira vez no dia 14 de julho, quando a cantora publicou uma foto ao lado de Souza, sorrindo e com a mão em seu rosto.

A publicação rendeu comentários positivos e negativos, mas Pocah acabou excluindo a foto das redes. Ao blog do Leo Dias, a cantora explicou que os dois estavam apenas "ficando" depois que perceberam que tinham alguns amigos em comum.