Ex-BBBs Gleici e Wagner terminam namoro: "Doloroso"

Acabou o amor entre Wagner Santiago e Gleici Damasceno. A vencedora do "Big Brother Brasil 18" foi à web esclarecer os fatos na madrugada desta segunda (1º).
"Eu e o Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue seu caminho. É algo doloroso como em qualquer fim de relacionamento. Então tenham empatia, por favor. Obrigada", escreveu ela nos stories.
O casal havia engatado o romance durante o reality da Globo. Wagner, depois do confinamento, chegou a cumprir uma promessa que havia feito de fazer uma tatuagem em homenagem à amada - e assim o fez.