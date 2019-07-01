Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou o amor

Ex-BBBs Gleici e Wagner terminam namoro: "Doloroso"

"Eu e o Wagner não estamos mais juntos", escreveu ela em seu Instagram

Publicado em 

01 jul 2019 às 12:11

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 12:11

Crédito: Reprodução/Instagram @wagnersantiago_
Acabou o amor entre Wagner Santiago e Gleici Damasceno. A vencedora do "Big Brother Brasil 18" foi à web esclarecer os fatos na madrugada desta segunda (1º). 
> Ex-BBB Gleici cobra R$ 40 mil por post no Instagram
"Eu e o Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue seu caminho. É algo doloroso como em qualquer fim de relacionamento. Então tenham empatia, por favor. Obrigada", escreveu ela nos stories. 
O casal havia engatado o romance durante o reality da Globo. Wagner, depois do confinamento, chegou a cumprir uma promessa que havia feito de fazer uma tatuagem em homenagem à amada - e assim o fez. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Instagram
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados