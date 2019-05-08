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Ex-BBB que foi expulsa, Hariany fatura R$ 25 mil por evento

Ex-BBB está cobrando cifra alta para postar na web e fazer aparições em eventos

Publicado em 

08 mai 2019 às 12:43

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 12:43

Crédito: Reprodução/Instagram @harialmeida_
Hariany foi expulsa do "Big Brother Brasil 19" depois de um episódio de desentendimento com Paula, que ganhou o programa. Agora, a ex-sister está faturando R$ 25 mil por evento e por foto que posta em suas mídias na web. 
De acordo com informações do jornal Extra, o valor cobre apenas duas horas, para eventos, e a moça ainda exige em contrato um segurança para cuidar dela e hospedagem
Nas redes sociais, onde Hariany tem mais de quatro milhões de seguidores, ela cobra cerca de R$ 5 mil por foto e R$ 4 mil por três stories.


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