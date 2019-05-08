Ex-BBB que foi expulsa, Hariany fatura R$ 25 mil por evento

Hariany foi expulsa do "Big Brother Brasil 19" depois de um episódio de desentendimento com Paula, que ganhou o programa. Agora, a ex-sister está faturando R$ 25 mil por evento e por foto que posta em suas mídias na web.
De acordo com informações do jornal Extra, o valor cobre apenas duas horas, para eventos, e a moça ainda exige em contrato um segurança para cuidar dela e hospedagem.
Nas redes sociais, onde Hariany tem mais de quatro milhões de seguidores, ela cobra cerca de R$ 5 mil por foto e R$ 4 mil por três stories.